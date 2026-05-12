Les entrées de capitaux dans le fonds de crédit privé de Blue Owl diminuent en raison de la nervosité des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un document réglementaire, Blue Owl

OWL.N a enregistré une chute de 95 % des nouveaux investissements dans son principal fonds de crédit destiné aux investisseurs particuliers, alors que les prêts directs font l'objet d'une surveillance accrue.

Le fonds Blue Owl Credit Income (OCIC) a indiqué n'avoir encaissé que 26,4 millions de dollars de souscriptions au 1er mai, contre 480 millions de dollars à la même période l'année dernière. Blue Owl estime la valeur du portefeuille d'OCIC à environ 34 milliards de dollars.

Ces derniers mois, les investisseurs fortunés se sont précipités pour retirer leurs fonds des véhicules de crédit privés, craignant un assouplissement des critères d’octroi de prêts et redoutant que l’intelligence artificielle ne perturbe gravement le secteur des logiciels, dans lequel de nombreux fonds sont fortement exposés.

OCIC est structurée en société de développement commercial, un véhicule qui lève des fonds propres et les associe à un effet de levier pour financer des prêts, principalement à des entreprises de taille moyenne.