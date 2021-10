Les encours des ETF ESG progressent de près de 70% depuis le début de l'année

(NEWSManagers.com) - Les ETF et ETP intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont recueilli 11,24 milliards de dollars en net au cours du mois d'août 2021 au niveau mondial, portant la collecte nette depuis le début de l'année à un record de 108,73 milliards de dollars, selon les données du cabinet de recherche et de conseil ETFGI. Pour la même période de l'année dernière, les ETF et ETP ESG avaient récolté " seulement" 41,47 milliards de dollars. Pour l'année 2020 complète, la collecte avait aussi été inférieure à ce niveau enregistré jusqu'ici en 2021, à 88,45 milliards de dollars.

Les encours totaux investis dans les ETF et ETP ESG ont augmenté de 6,1 % en un mois, en passant de 308 milliards de dollars à la fin de juin 2021 à 327 milliards de dollars à fin août. Depuis le début de l'année 2021, la croissance des encours est de 69% !