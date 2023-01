Les encours de la gestion d'actifs de Goldman Sachs sauvés par NN IP

(NEWSManagers.com) - Les encours supervisés et gérés par Goldman Sachs dans son unité de gestion d'actifs et de fortune ont atteint 2.547 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Ce record d'actifs sous gestion, le groupe financier américain le doit avant tout à son acquisition du gérant néerlandais NN Investment Partners en avril dernier, qui lui a ramené la quasi-intégralité des 316 milliards de dollars provenant des rachats de gestionnaires d'actifs.

En dehors de cet apport, la division de gestion d'actifs et de fortune de Goldman Sachs a vécu une mauvaise année comme la majorité des gestionnaires. Elle a perdu 305 milliards de dollars en raison de la chute des marchés actions et obligataires. Néanmoins, la collecte nette a été positive sur l'année 2022. La firme a observé des entrées nettes de 66 milliards de dollars dont 50 milliards sur les fonds de long terme et 16 milliards sur les produits monétaires/cash. Celles-ci se sont élevées à 33 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022.

Goldman Sachs fait face à une chute globale de ses revenus et avait présenté à l’automne son troisième plan de restructuration en quatre ans, qui donnait notamment un coup d’arrêt à ses ambitions dans la banque grand public pour recentrer sa marque Marcus sur la clientèle fortunée. Le groupe a, par ailleurs, décidé de réunir sa gestion de fortune et sa gestion d’actifs au sein d’une même entité.