Les encours de Franklin Templeton fondent de 12% en 2022

(NEWSManagers.com) - Franklin Resources, maison mère du gestionnaire américain coté Franklin Templeton, a publié, ce lundi, ses résultats pour le dernier trimestre 2022. La firme affiche un résultat net ajusté de 262,4 millions de dollars en repli de 33% sur le trimestre et de 53% par rapport au dernier trimestre 2021.

Les encours sous gestion de Franklin Templeton ont fondu de 12% sur un an ressortant à 1.388 milliards de dollars (1.275 milliards d'euros) à fin décembre 2022. Ils ont cependant progressé de 7% (+90,3 milliards de dollars) sur le seul dernier trimestre 2022. Cette hausse provient d’un effet de marché positif de 48,8 milliards de dollars, de l’ajout d’encours de 34,9 milliards de dollars suite à l’acquisition du gestionnaire alternatif Alcentra et d’une collecte nette sur le monétaire de 17,5 milliards de dollars. En revanche, sur les fonds de long-terme, des rachats nets de 10,9 milliards de dollars ont été enregistrés entre septembre et décembre 2022, portant à 62,8 milliards de dollars la décollecte nette totale l’année dernière.

« Alors que les sorties nettes à long terme se sont élevées à 10,9 milliards de dollars pour le trimestre, nous avons été heureux d’observer le niveau le plus élevé d'entrées nettes depuis plus de dix ans dans les stratégies de gestion de trésorerie, qui ont été stimulées par la demande institutionnelle pour des actifs à faible risque dans cet environnement de marché incertain et ont contribué à générer des entrées nettes totales de 6,6 milliards de dollars. Les flux ont également été positifs dans des domaines de croissance clés, notamment dans nos trois plus grands gestionnaires alternatifs, Benefit Street Partners, Clarion Partners et Lexington Partners, ainsi que dans des stratégies multi-actifs, des ETF et Canvas, notre plateforme de solutions d'indexation personnalisée », a commenté Jenny Johnson, présidente et directrice générale de Franklin Resources.

Avec l’acquisition d’Alcentra, les encours de la gestion alternative de Franklin atteignent 257 milliards de dollars, représentant 19% des encours totaux du gestionnaire américain.