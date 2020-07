Les encours de BlackRock renouent avec leurs niveaux d' avant-crise

(NEWSManagers.com) - Les encours du plus grand gérant du monde, BlackRock, dépassent à nouveau la barre des 7.000 milliards de dollars. Enregistrés à 7.320 milliards de dollars au 30 juin, ils étaient tombés à 6.460 milliards à la fin du premier trimestre, en raison d'une chute de 963 milliards liée à la crise du Covid-19.

La collecte nette du trimestre s'élève à 100,2 milliards de dollars. Les flux nets proviennent principalement des produits de long terme, qui ont crû de 62,2 milliards de dollars. Les fonds actions et multi-classes d'actifs ont décollecté respectivement 4,4 milliards et 4,7 milliards de dollars, tandis que les fonds obligataires et les fonds alternatifs ont reçu 60,3 milliards et 11,1 milliards de dollars nets. Les produits monétaires ont eux collecté 24,2 milliards de dollars, soit deux fois moins qu'au premier trimestre, et la division conseil 13,8 milliards.

La moitié de la collecte nette du trimestre (51 milliards de dollars) est le fruit d'iShares, la gamme de fonds indiciels cotés. Les investisseurs ont notamment apporté quelques 57,2 milliards nets dans les ETF obligataires, un nouveau record pour la catégorie. Les fonds actifs du géant américain ont également touché un point haut en matière de collecte, avec 7,1 milliards de dollars. Par ailleurs, les produits retail ont reçu 16,2 milliards de collecte nette, tandis que ceux pour les investisseurs institutionnels ont rendu 5 milliards ces trois derniers mois. Au sein de cette catégorie de produits, deux classes d'actifs ont particulièrement souffert: les fonds indiciels obligataires (-10,7 milliards de dollars), et les fonds multi-classes d'actifs gérés activement (-3,3 milliards).

Côté performance financière, le résultat opérationnel est ressorti à 1,4 milliard de dollars (contre 1,27 milliard au premier trimestre). Le bénéfice par action grimpe à 7,85 dollars, contre 5,15 dollars trois mois plus tôt. Parmi les autres données financières notables du groupe, BlackRock a annoncé une hausse de 4% des revenues sur un an glissant, ainsi qu'une progression de 17% sur un an du chiffre d'affaires des services technologiques, grâce notamment à l'activité d'Aladdin.