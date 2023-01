Les encours d'UBP baissent de 12,5% sur un an

(NEWSManagers.com) - L'Union bancaire privée (UBP) a annoncé ce 23 janvier ses résultats pour l'année 2022, avec un bénéfice net progressant de 4,5%, à 210,4 millions de francs suisses (+4,6%). Le produit net bancaire s'établit à 1,2 milliard de francs (+7%), tandis que les encours sous gestion s'élèvent désormais à 140,4 milliards de CHF (-12,5%).

UBP explique cette baisse des encours par la correction des marchés financiers, et un effet de change négatif du franc suisse face à l'euro et la livre. La collecte nette reste toutefois positive, avec +0,9 milliard de francs, notamment grâce à l'intégration de Danske Bank International et des afflux de capitaux des clients privés.