Les emprunts des entreprises américaines pour l'achat d'équipements augmentent de plus de 5 % en décembre, selon l'ELFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines ont emprunté 5,9 % de plus pour financer leurs achats d'équipement en décembre par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi le deuxième niveau le plus élevé jamais atteint, a déclaré lundi l'Equipment Leasing and Finance Association.

Les nouveaux prêts, leasings et lignes de crédit signés par les entreprises en décembre se sont élevés à 10,6 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit une augmentation par rapport au mois précédent.

L'association professionnelle basée à Washington - qui suit l'activité économique dans le secteur de l'équipement, évalué à plus de 1 000 milliards de dollars - a déclaré que l'activité des banques était en baisse de 1,2 % par rapport au mois précédent.

"Les données montrent que le secteur du financement des équipements a non seulement résisté, mais aussi prospéré dans un contexte d'incertitude historique", a déclaré Leigh Lytle, président-directeur général de l'ELFA.

"Bien que nous nous attendions à une certaine volatilité en 2026, tous les signes indiquent une nouvelle année de forte demande et de conditions financières stables, d'autant plus que les marchés anticipent de nouvelles baisses de taux plus tard dans l'année", a-t-elle ajouté.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N ainsi que les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'indice de confiance de l'Equipment Leasing & Finance Foundation, la filiale à but non lucratif de l'ELFA, a atteint un sommet de 11 mois de 64,6 en janvier, en hausse par rapport à 58,3 en décembre. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.