"Les élections américaines tiendront les marchés en haleine" (Meeschaert AM)

(AOF) - Pour Gilles Frisch, Responsable Gestion High Yield chez Meeschaert AM, 2024 se place sous le signe de la volatilité et des incertitudes. "Les élections américaines de 2024 auront lieu le 5 novembre. S’y superposent les démêlés judiciaires de Donald Trump, avec au moins 3 jugements devant la Cour suprême, et l'éventuelle utilisation de l'Intelligence Artificielle dans les médias. Ce processus tiendra donc les marchés en haleine tout au long de l’année", estime-t-il.

Et de poursuivre : " De l'Ukraine à Gaza, les marchés de matières premières aussi bien agricoles qu'énergétiques et le transport logistique mondial sont directement impactés par ces développements et peuvent influencer à leur tour les perspectives de croissance et d'inflation, aussi bien pour l'Europe que les Etats-Unis".

Toujours sur le plan international, ajoute-t-il, les situations économiques en Asie sont également à considérer. La Chine fait face à des difficultés persistantes et de son côté, le Japon traverse une période d'indécision de la part de ses banquiers centraux, qui doivent équilibrer la remontée des taux pour refléter l'inflation tout en préservant la croissance, avec le risque d'impact sur les marchés mondiaux en cas de rapatriement massif de capitaux japonais. Les investisseurs européens devront rester attentifs à ces développements éloignés tout au long de l'année.

Et Gilles Frisch de conclure au sujet du consensus sur l'évolution future des taux. "Entre 2021 et 2023, le consensus s'est régulièrement trompé, d'abord en sous-estimant les hausses de taux, puis en prévoyant des baisses qui ne se sont jamais réalisées. En 2024, il est peu probable que le consensus sur les taux soit plus précis ; ceci laissant entendre une persistance de la volatilité de ces derniers".