Les écarts de rendement des obligations privées indiquent que les petits prêteurs sont considérés comme présentant un risque plus élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les investisseurs obligataires attribuent des primes de risque variées aux sociétés de crédit privées américaines, les petits prêteurs étant considérés comme présentant un risque plus élevé et donc des écarts de rendement plus importants que les grands fonds, selon une analyse de Reuters.

Cette disparité met en évidence une sélectivité croissante sur un marché confronté à des difficultés croissantes chez les emprunteurs après des années de taux d'intérêt élevés.

Les sociétés de développement commercial (BDC), qui prêtent principalement aux entreprises de taille moyenne et se financent souvent sur les marchés obligataires publics, sont de plus en plus jugées sur la qualité de leur portefeuille, leur taille et leur accès au capital.

BCP Investment Corp BCIC.O affichait les écarts moyens pondérés ajustés en fonction des options (OAS) les plus élevés de l'échantillon, à 680 pb, suivie par Prospect Capital Corp

PSEC.O à 449 pb, Trinity Capital Inc TRIN.O à 403 pb et Fidus Investment Corp FDUS.O à 392 pb, selon les données de LSEG. L'OAS reflète le rendement supplémentaire exigé par les investisseurs par rapport aux bons du Trésor, après ajustement pour tenir compte de caractéristiques telles que les options d'achat. Des écarts plus élevés peuvent refléter la demande du marché ou, dans certains cas, des inquiétudes concernant la qualité de crédit ou le risque de financement.

Les grands noms, notamment Ares Capital Corp ARCC.O , Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N , Blue Owl Capital Corp

OWL.N OBDC.N et Golub Capital BDC GBDC.O , affichaient des écarts compris entre environ 150 pb et 200 pb.

La divergence des écarts s'est creusée cette année, les investisseurs commençant à distinguer les BDC les plus exposées aux bouleversements liés à l'IA au sein des sociétés de logiciels en tant que service (SaaS).

“On observe une dispersion au niveau des actions des BDC, mais elle reste limitée pour les obligations de ces sociétés en raison de la forte demande de carry dans ce contexte”, a déclaré Aditya Aney, cofondateur d’Andromeda Capital Management à Londres.

“Nous pensons toutefois que cela va changer au cours des prochains mois, sous l'effet des dégradations de notation, de la hausse ou de la volatilité accrue des taux, et d'une attention accrue portée aux expositions sectorielles (SaaS),” a-t-il ajouté.

L'analyse de Reuters a porté sur 884 obligations émises par 41 BDC et a inclus les émissions obligataires d'au moins 50 millions de dollars pour lesquelles des données comparables étaient disponibles. Les écarts au niveau de l'émetteur ont été calculés en pondérant l'OAS de chaque obligation par son montant d'émission.

L'OAS moyen pondéré de Trinity Capital s'est élargi de 140 pb, tandis que celui de Fidus s'est élargi de 92 pb et celui de Prospect Capital de 85 pb. L'écart de BlackRock TCP Capital a augmenté de 40 pb, tandis que Goldman Sachs BDC, Golub Capital, Blue Owl Technology Finance et Blue Owl Capital ont enregistré des hausses comprises entre 20 pb et 31 pb.

L'écart d'Ares Capital est resté pratiquement inchangé, tandis que Sixth Street Specialty Lending, Hercules Capital et Morgan Stanley Direct Lending ont affiché un léger resserrement.

Cette sélectivité s'inscrit dans un contexte de ralentissement du crédit privé. Le taux de défaut parmi les emprunteurs du crédit privé américain suivis par Fitch Ratings a atteint 6% au cours des 12 mois jusqu'en avril, son plus haut niveau depuis que Fitch a commencé à suivre ces données en août 2024.

Par ailleurs, Fitch a revu à la baisse sa perspective sur Goldman Sachs BDC, invoquant la récente détérioration de la qualité de crédit du portefeuille et une faible marge de couverture des actifs.