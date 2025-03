"Les droits de douane sont susceptibles de freiner la croissance à la marge" (Franklin Templeton)

Avant de conclure: "Les plus grandes entreprises de l'indice de référence réalisent une part significative de leur chiffre d'affaires à l'étranger, ce qui les rend potentiellement plus vulnérables en cas d'escalade de la guerre commerciale".

"Beaucoup estiment qu'ils seront au moins partiellement allégés (taux réduit et/ou exemptions spécifiques) dans les semaines à venir. Au fur et à mesure de l'évolution de la guerre commerciale, les investisseurs réévalueront leurs anticipations en matière de droits de douane, ce qui pourrait engendrer une volatilité persistante des marchés ", poursuit Joshua Jamner.

(AOF) - " Les droits de douane sont susceptibles d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation et de freiner la croissance économique à la marge, une combinaison défavorable pour les actifs à risque dans leur ensemble", prévoit Joshua Jamner, analyste senior en stratégie d'investissement chez ClearBridge, filiale de Franklin Templeton. À court terme, ajoute-t-il, l'incertitude demeure, ce qui pourrait peser sur les marchés, d'autant que les droits de douane de 25 % sur les importations mexicaines et canadiennes n'étaient pas largement anticipés.

