"Les droits de douane n'auront pas d'impact trop négatif sur la zone euro" (ABN Amro IS)

(AOF) - "L'indice PMI composite de la zone euro s'est établi légèrement en deçà des attentes. Le secteur manufacturier a surpris à la hausse, mais cela n'a pas suffi à compenser le recul du secteur des services, qui est désormais entré en contraction", résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Il précise que l'activité dans le secteur manufacturier s'est maintenue, en partie grâce à l'anticipation des droits de douane à l'approche de l'échéance des 90 jours de suspension.

En revanche, l'incertitude pèse davantage sur le secteur des services, la confiance des entreprises ayant fortement chuté.

Dans l'ensemble, fait remarquer Christophe Boucher, cela confirme les perspectives de croissance morose de l'économie européenne, déjà soulignées par Christine Lagarde la semaine dernière.

Selon ABM Amro IS, les droits de douane n'auront pas d'impact trop négatif sur la zone euro, d'autant plus que l'appréciation de l'euro, les baisses de taux de la BCE et les mesures de relance budgétaire de l'Allemagne devraient contribuer à en atténuer une partie.