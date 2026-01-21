Les droits de douane imposés par Trump à six pays de l'UE pourraient créer un casse-tête douanier pour les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Philip Blenkinsop

Les autorités douanières américaines seront confrontées à un véritable défi si le président Donald Trump met à exécution sa menace d'imposer des droits de douane à six pays de l'UE - plutôt qu'à l'ensemble de l'Union européenne - compte tenu de la facilité de circulation des marchandises entre les membres de l'UE.

M. Trump a promis d'imposer des droits de douane croissants sur les marchandises provenant des membres de l'UE que sont le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, ainsi que sur les États non membres de l'UE que sont la Norvège et la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

TECHNIQUEMENT POSSIBLE, BUREAUCRATIQUEMENT COMPLEXE

Selon les règles de l'UE, les produits fabriqués dans l'Union ne sont marqués que comme étant d'origine européenne, mais un pays tiers peut exiger que des informations soient fournies par les différents membres de l'UE.

Toutefois, il peut être difficile de déterminer qu'un bien a été fabriqué dans un seul État membre, en raison de l'étendue des chaînes d'approvisionnement transfrontalières et de la possibilité de transporter des biens d'un État membre à l'autre sans contrôle douanier. L'établissement de l'origine des marchandises serait une tâche complexe pour les autorités douanières américaines.

Niclas Poitiers, chercheur à Bruegel, a déclaré qu'il ne serait probablement pas difficile pour les petites entreprises de dissimuler le lieu de production de leurs produits, tandis que les grandes entreprises dont les chaînes d'approvisionnement sont plus transparentes pourraient décider de déplacer leur production vers des pays de l'UE qui ne sont pas visés par les mesures.

LES ÉTATS-UNIS PEUVENT-ILS CIBLER LES MARQUES?

Les noms de marque sont généralement associés à des pays spécifiques, mais la production peut avoir lieu ailleurs.

Le constructeur automobile Volkswagen, par exemple, fabrique des voitures en Allemagne, mais aussi en Slovaquie, tandis que la société suédoise Volvo Cars possède une usine à Gand, en Belgique, d'une capacité similaire à celle de l'usine de son siège de Göteborg, qui fabrique la XC60, la voiture la plus vendue de Volvo.

Volvo a modifié sa production à la suite de l'entrée en vigueur des droits de douane. Elle commencera à fabriquer le XC60 aux États-Unis à la fin de l'année et a augmenté la production de véhicules électriques en Belgique après que l'UE a imposé des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, mais le délai pour de tels changements est généralement d'au moins un an.

QU'EN EST-IL DES VINS ET DES FROMAGES FRANÇAIS?

Les aliments et les boissons bien connus de l'UE, tels que le champagne français ou le camembert, peuvent être plus facilement ciblés parce qu'ils sont commercialisés et vendus de manière à mettre en valeur leur patrimoine et leurs origines.

L'Union européenne dispose d'un système d'"indications géographiques", ou IG, qui accorde des droits de propriété intellectuelle à quelque 4 000 produits liés à des zones de production particulières, du jambon de Parme (Italie) au fromage Manchego (Espagne) en passant par les olives de Kalamata (Grèce). Ainsi, le terme "champagne", par exemple, ne peut être utilisé que pour un vin mousseux produit dans la région de Champagne, dans le nord-est de la France, ou le terme "feta" pour un fromage spécifique de Grèce.

Les États-Unis ont dénoncé à plusieurs reprises le caractère protectionniste de ce système, en particulier lorsqu'il est inclus dans les accords commerciaux de l'UE afin de garantir que les partenaires étrangers acceptent également de respecter le statut protégé d'une série de produits.

Des six pays visés, c'est la France qui possède le plus grand nombre d'indications géographiques.