Les droits de douane et l’actualité en Europe alimentent la volatilité

Ce qu'il faut retenir des récents mouvements des marchés.

Le « Trump trade » est terminé et l'arbitrage des investisseurs au détriment des méga-technologies américaines se poursuit

L'incertitude concernant les mesures politiques de D. Trump, en particulier l'impact économique des droits de douane, s'est accrue ces dernières semaines. Cette situation, associée à la faiblesse des données économiques, a entraîné un nouveau recul des actions américaines, l'indice Nasdaq ayant perdu près de 10 % depuis le début de l'année. En revanche, les actions européennes se sont bien comportées en 2025 grâce à l'amélioration du sentiment des investisseurs due à un possible cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Le plan européen d'augmentation des dépenses de défense a récemment déclenché un mouvement d'ampleur de l'euro (à sa valeur la plus élevée par rapport au dollar depuis la réélection de D. Trump) et des obligations européennes, qui ont enregistré une forte hausse ces dernières semaines, à un moment où les rendements des bons du Trésor ont diminué en raison des inquiétudes croissantes concernant la croissance américaine.

Ralentissement de l'économie américaine

L'économie américaine ralentit plus rapidement que prévu, car les entreprises ont importé massivement en début d'année afin d'éviter des droits de douane plus élevés, et l'incertitude politique a entamé la confiance des consommateurs. Bien que nous ne prévoyions pas de récession en 2025, les craintes pourraient augmenter si la situation politique reste instable. Nous pensons que les droits de douane représenteront avant tout une menace pour la croissance plutôt que pour l'inflation qui, quoi qu'il en soit, ne devrait pas durer. C'est pourquoi nous pensons toujours que la Réserve fédérale américaine (Fed) réduira ses taux d'intérêt au 2e trimestre de cette année.

