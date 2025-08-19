Les données sur les pilules amaigrissantes de Viking déçoivent, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout du commentaire de la directrice générale au paragraphe 4, du commentaire de l'analyste au paragraphe 8 et des détails dans l'ensemble du document) par Siddhi Mahatole

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré mardi que sa pilule expérimentale pour la perte de poids a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel dans un essai à mi-parcours, manquant les attentes de Wall Street de 15 % et faisant chuter ses actions de 41 %.

Dans l'étude menée auprès de 280 adultes obèses ou en surpoids, ceux qui ont reçu la dose la plus élevée de 120 milligrammes du médicament de Viking, le VK2735, ont perdu 12,2 % de leur poids corporel en moyenne sur 13 semaines, contre 10,9 % pour ceux qui ont reçu un placebo.

Cependant, environ 20 % des patients sous VK2735 ont abandonné l'étude en raison d'effets indésirables, principalement des problèmes gastro-intestinaux tels que des vomissements et des nausées, contre 13 % dans le groupe placebo.

Brian Lian, directrice générale de Viking, a déclaré que l'entreprise envisagerait d'augmenter la dose toutes les quatre semaines pour les études futures, plutôt que toutes les deux semaines, afin d'aider à contrôler les effets secondaires.

Les médicaments oraux pour la perte de poids devraient élargir l'accès aux patients réticents aux injections et aider leurs fabricants à exploiter un marché estimé à 150 milliards de dollars , actuellement dominé par le Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N .

Mais jusqu'à présent, les pilules orales n'ont pas réussi à surpasser les injectables dans la course serrée pour ces médicaments.

Les analystes s'attendent à ce que le médicament de Viking aide à réduire le poids corporel de 10 à 15 %, suite à une réduction moyenne de 8,2 % lors d'un essai préliminaire .

Hardik Parikh, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que le profil du médicament n'était pas à la hauteur des essais antérieurs, mais que les effets secondaires pourraient être gérables avec des ajustements de dose, en particulier compte tenu du taux élevé d'abandon dans le groupe placebo.

Les actions de Viking ont gagné 4,6 % cette année jusqu'à la clôture de lundi, grâce à l'optimisme suscité par la pilule contre l'obésité.

Au début du mois d'août, la pilule expérimentale quotidienne de Lilly, l'orforglipron, a montré une perte de poids de 12,4 % dans une étude de stade avancé sur 72 semaines. Cette nouvelle a fait perdre plus de 100 milliards de dollars à la valeur boursière de l'entreprise ce jour-là.

Par ailleurs, le semaglutide oral de Novo a montré une perte de poids de 15 % sur 68 semaines. Les deux fabricants prévoient de lancer leurs médicaments par voie orale d'ici l'année prochaine.