Les données sur les médicaments amaigrissants de Pfizer soulèvent des questions sur les effets secondaires, les actions chutent

Pfizer vise 2028 pour sa première autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre l'obésité

L'entreprise prévoit de faire progresser plus de 20 essais sur l'obésité en 2026

Les ventes trimestrielles de vaccins contre le VRS dépassent les attentes

Pfizer PFE.N a publié mardi des données d'essai sur un médicament très médiatisé contre l'obésité, issu de l'achat récent de Metsera pour 10 milliards de dollars, qui soulèvent des questions quant à sa tolérabilité pour les patients, et les actions du fabricant américain de médicaments ont chuté de 5 %.

Le médicament, administré sous forme d'injection mensuelle, a montré une perte de poids soutenue après 28 semaines, a déclaré Pfizer, ajoutant qu'il visait 2028 pour sa première approbation sur le marché en pleine croissance des médicaments pour la perte de poids.

L'entreprise a fait cette déclaration en même temps qu'elle annonçait ses résultats pour le quatrième trimestre, qui ont dépassé les estimations des analystes.

Ces dernières données ouvrent la voie à une année au cours de laquelle Pfizer a déclaré qu'elle prévoyait de faire progresser plus de 20 essais cliniques portant sur des traitements de l'obésité, un domaine qui pourrait un jour l'aider à compenser la nouvelle concurrence de médicaments plus anciens dont les brevets ne sont plus exclusifs.

"Le fondement de notre stratégie dans le domaine de l'obésité et des pathologies adjacentes consiste à cibler des médicaments révolutionnaires dans ce qui pourrait être un marché de 150 milliards de dollars , a déclaré le directeur général Albert Bourla.

Dans un essai de phase intermédiaire, le traitement, connu sous le nom de PF-3944, a entraîné une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % chez les patients non diabétiques, sans plateau observé à la semaine 28, a déclaré la société, ajoutant qu'elle s'attend à ce que la tendance se poursuive tout au long de l'étude de 64 semaines.

Chris Boshoff, directeur scientifique, a déclaré que l'entreprise est convaincue que le médicament "a le potentiel d'offrir une efficacité compétitive par rapport à la norme de soins".

Les actions de Pfizer étaient en baisse de 4,9 % à 25,36 dollars dans la matinée.

LES EFFETS SECONDAIRES CONDUISENT À DES ABANDONS

Carter Gould, analyste chez Cantor Fitzgerald, a déclaré que la perte de poids obtenue lors de l'essai de Pfizer était comparable au Zepbound, leader du marché d'Eli Lilly LLY.N , connu sous le nom chimique de tirzepatide.

"Atteindre des niveaux d'efficacité similaires à ceux du tirzepatide avec un dosage mensuel suggère une différenciation commerciale potentiellement pertinente", a écrit Gould dans une note de recherche.

Sur les quelque 108 patients qui ont reçu le médicament dans deux volets distincts de l'essai, 10 % ont abandonné l'étude en raison d'effets secondaires indésirables.

M. Gould a indiqué qu'il attendait plus de détails sur la tolérance de l'injection de la part du fabricant de médicaments.

L'année dernière, Pfizer a remporté un appel d'offres avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour Metsera, le développeur de médicaments contre l'obésité, s'assurant ainsi un pied dans le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids.

L'entreprise, qui a mis en garde contre des défis à relever au cours des prochaines années et ne prévoit pas de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires avant 2029, mise sur le développement de nouveaux médicaments à succès, y compris les médicaments contre l'obésité acquis dans le cadre de récentes transactions, pour contribuer à cette reprise.

David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a adopté une approche prudente à l'égard de Pfizer. "La grande question est de savoir si nous verrons des rendements importants de leurs dépenses en fusions et acquisitions, et s'ils feront les bons choix de développement cette année et l'année prochaine pour soutenir le retour à la croissance à plus long terme."

DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ENCOURAGEANTS

Au quatrième trimestre, les ventes de l'entreprise ont atteint 17,56 milliards de dollars, grâce à la demande soutenue de l'anticoagulant Eliquis que Pfizer partage avec Bristol Myers

BMY.N et à la croissance de son nouveau vaccin contre le VRS, Abrysvo. Les analystes s'attendaient à des ventes de 16,95 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes d'Abrysvo au quatrième trimestre (481 millions de dollars) ont plus que doublé les estimations de Wall Street (170 millions de dollars).

Néanmoins, Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'intérêt des investisseurs soit surtout capté par les données relatives à l'obésité.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 66 cents par action, dépassant de 9 cents les estimations des analystes.

Pfizer a réaffirmé ses prévisions pour 2026 concernant des revenus de 59,5 à 62,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,80 à 3,00 dollars par action et a déclaré qu'il reflétait l'impact attendu des accords sur les prix des médicaments avec l'administration Trump.