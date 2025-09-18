"Les divergences de vues au sein de la Fed concernant 2026 sont importantes" (Franklin Templeton)

(AOF) - " En plus des critiques politiques dont elle fait l'objet, la Fed se trouve dans une position délicate. Elle anticipe un scénario de stagflation, avec une inflation plus élevée et un marché de l'emploi en recul. Ce n'est pas un environnement favorable aux actifs financiers. On pourrait qualifier la décision de baisse de taux de la Fed de type " gestion du risque ", considère Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine, filiale de Franklin Templeton.

La décision d'hier soir illustre, selon lui, le fait que la Banque centrale accorde désormais davantage d'importance au ralentissement du marché de l'emploi, puisqu'elle a réduit ses taux tout en prévoyant de nouvelles baisses en 2025.

"Il est logique d'anticiper d'autres baisses de taux, la politique monétaire agissant avec un décalage, et les statistiques de l'emploi étant elles-mêmes des indicateurs retardés. L'affaiblissement du marché du travail finira par peser sur l'inflation, ce qui explique la volonté de la Fed de patienter face à une inflation persistante. Les divergences de vues au sein de la Fed concernant 2026 sont importantes, ce qui laisse présager davantage de volatilité sur les marchés financiers l'an prochain", conclut Jack McIntyre.