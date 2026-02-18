 Aller au contenu principal
Les dirigeants de Moody's écartent les craintes liées à l'IA après des prévisions optimistes pour 2026, les actions augmentent
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécritures avec des détails supplémentaires) par Utkarsh Shetti

Moody's MCO.N a mis en avant mercredi la nature EXCLUSIVE de ses données pour rassurer les investisseurs inquiets des perturbations potentielles liées aux progrès de l'IA et a prévu un bénéfice annuel en hausse, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 6%.

L'action de l'agence de notation a été ébranlée par une déroute au début du mois qui s'est étendue des entreprises de logiciels aux maisons de courtage de Wall Street, des secteurs perçus comme vulnérables à l'automatisation. Les actions de Moody's ont chuté de plus de 17 % au cours de la seule année 2026.

"Une grande partie des données n'est tout simplement pas accessible au public. Nous disposons d'un écosystème complexe d'accords commerciaux et de droits de propriété intellectuelle que nous avons mis des décennies à construire et que nous conservons en permanence", a déclaré le directeur général Rob Fauber lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les actions de sa concurrente S&P ont fortement chuté au début du mois après qu'elle a prévu un faible bénéfice annuel.Ses actions étaient en hausse de 2,6 % mercredi.

Certains analystes ont déclaré que les inquiétudes liées à l'IA pourraient être exagérées et que des entreprises comme Moody's pourraient encore bénéficier d'un regain d'efficacité grâce à la technologie.

UPBEAT 2026

Le marché obligataire a connu une reprise de l'activité, notamment parce que les poids lourds de la technologie augmentent leurs émissions pour financer leurs investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, ce qui a stimulé la demande de notations de crédit et la croissance d'entreprises comme Moody's.

"Au cours du seul quatrième trimestre, nous avons noté plus de 70 milliards de dollars d'émissions pour des sociétés telles qu'Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , en partie liées à leurs programmes d'investissement dans l'intelligence artificielle", a déclaré M. Fauber.

Sa branche MIS, qui fournit des services de notation de crédit, a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 946 millions de dollars.

Moody's prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 16,40 et 17,00 dollars, dépassant les attentes moyennes des analystes de 16,38 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également dépassé les estimations pour le bénéfice ajusté au quatrième trimestre, affichant 3,64 dollars par action, contre 3,42 dollars par action attendus par les analystes.

