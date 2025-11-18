Les directeur général de Detroit Three et le vice-président de Tesla invités à témoigner lors d'une audition au Sénat américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, pas de commentaire immédiat de la part des constructeurs automobiles) par David Shepardson

Les directeur général des trois constructeurs automobiles de Detroit et un cadre supérieur de Tesla ont été invités à participer à une audition au Sénat le 14 janvier sur l'impact des réglementations automobiles et des prix des véhicules, a appris Reuters.

Mary Barra, directeur général de General Motors GM.N , Jim Farley, directeur général de Ford F.N , Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI et Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie automobile de Tesla TSLA.O , ont été invités à participer à l'audition de la commission sénatoriale du commerce, qui examinera l'impact des réglementations sur les émissions des véhicules et les véhicules électriques sur les prix des automobiles.

"Cette audition examinera comment l'ingérence du gouvernement continue de rendre les véhicules chers et hors de portée des clients américains et comment nous pouvons rétablir la concurrence et le choix", a déclaré Ted Cruz, président de la commission du commerce du Sénat, dans une déclaration à Reuters, notant que le prix moyen d'une voiture a plus que doublé au cours de la dernière décennie.

L'administration du président Joe Biden a cherché à inciter les constructeurs automobiles à construire des VE plus coûteux en offrant des crédits d'impôt et en imposant de nouvelles réglementations qui visaient également à décourager la production future de véhicules à essence, tout en faisant valoir que les consommateurs économiseraient globalement de l'argent en n'ayant pas à acheter de l'essence et en effectuant des réparations.

Stellantis a déclaré avoir reçu l'invitation, mais n'a pas fait d'autres commentaires. Les autres constructeurs automobiles n'ont pas immédiatement indiqué s'ils prévoyaient de participer à l'audition.

Ce serait la première fois que les directeur général des Trois de Détroit se présentent devant le Congrès depuis 2008, lorsque les constructeurs automobiles ont demandé une aide d'urgence au gouvernement alors que l'industrie était au bord de l'effondrement.

Les constructeurs automobiles sont confrontés à d'autres vents contraires qui pèsent sur le prix des véhicules, notamment les droits de douane sur les véhicules, les pièces détachées, l'aluminium et l'acier importés.

Cet été, M. Cruz a pris la tête des efforts déployés par le Congrès pour faire approuver une disposition du projet de loi fiscale et budgétaire visant à supprimer les pénalités imposées aux constructeurs automobiles qui ne respectent pas les normes américaines d'économie de carburant en vigueur depuis 2022. La législation élimine également jusqu'à 10 000 dollars d'intérêts sur les nouveaux prêts automobiles pour les véhicules assemblés aux États-Unis pour la plupart des acheteurs.

L'administration Trump s'est attaquée aux règles environnementales applicables aux véhicules sur plusieurs fronts. En juin, M. Trump a signé une résolution de désapprobation en vertu de la loi sur l'examen par le Congrès (Congressional Review Act) afin d'empêcher le plan historique de la Californie visant à mettre fin à la vente de véhicules fonctionnant uniquement à l'essence d'ici à 2035, ainsi que deux autres règles relatives aux véhicules.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré la semaine dernière que l'administration proposerait bientôt d'annuler les règles de la NHTSA en matière d'économie de carburant pour les années modèles 2022 à 2031.