Les dépenses plus élevées de Paychex au premier trimestre assombrissent les prévisions de bénéfices

Le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines Paychex a fait état mardi d'une hausse de ses dépenses au premier trimestre, éclipsant ses prévisions de bénéfices annuels et entraînant une baisse de 6,2 % des actions de la société dans les premières heures de cotation.

Les dépenses totales ont augmenté de 29% pour atteindre 998,1 millions de dollars au cours du trimestre de juin à août, en raison de la hausse des coûts de rémunération et de l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition de la société de traitement des salaires Paycor, au début de cette année.

Les dépenses liées à la technologie, aux ventes et au marketing ont également augmenté, car Paychex a poursuivi ses investissements stratégiques et intégré l'entreprise nouvellement acquise.

Malgré l'augmentation des dépenses, Paychex a relevé ses prévisions de croissance du bénéfice annuel ajusté à une fourchette de 9 % à 11 %, contre 8,5 % à 10,5 % précédemment.

La société a déclaré qu'elle continuait à bénéficier de l'augmentation du nombre de clients, stimulée par l'ajout de Paycor, ainsi que de la croissance du nombre d'employés sur le lieu de travail dans le cadre de son segment des solutions de ressources humaines.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 17 % pour atteindre 1,54 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 août, conformément aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Paychex compte plus de 745 000 clients et offre une gamme complète de services comprenant l'externalisation des ressources humaines, le traitement de la paie, la technologie de gestion du capital humain, ainsi que des solutions de retraite et d'assurance.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice par action de 1,22 $ au premier trimestre, contre une estimation de 1,21 $ par les analystes.