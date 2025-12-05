 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 128,45
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les dépenses des ménages américains augmentent un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 16:07

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,3% en septembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,6%).

Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,4% aussi en août (un chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).

Par ailleurs, l'indice d'inflation annuelle dit "PCE" -très surveillé par la Fed- est ressorti en hausse de 0,1 point à 2,8% en septembre. En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est au contraire tassé de 0,1 point par rapport à août, à 2,8%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank