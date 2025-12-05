Les dépenses des ménages américains augmentent un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 16:07
Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,4% aussi en août (un chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).
Par ailleurs, l'indice d'inflation annuelle dit "PCE" -très surveillé par la Fed- est ressorti en hausse de 0,1 point à 2,8% en septembre. En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est au contraire tassé de 0,1 point par rapport à août, à 2,8%.
A lire aussi
-
Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue ... Lire la suite
-
L'assistant d'intelligence artificielle (IA) de Meta, Meta AI, va intégrer, en temps réel, des contenus publiés par plusieurs médias d'information, notamment CNN, Fox News et Le Monde, en vertu d'un accord annoncé vendredi. Ce dernier, qui intervient sur fond d'inquiétudes ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Vers 15H30 GMT, une ... Lire la suite
-
Les marchés ont été dominés cette semaine par le Japon. Les investisseurs japonais jouent en effet un rôle clé dans les marchés internationaux via leurs achats d'obligations étrangères et leurs flux couverts contre le risque de change. Or, la tension de la courbe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer