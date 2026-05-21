Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage baissent aux États-Unis grâce à la résilience du marché du travail

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur la hausse de l'inflation.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont reculé de 3 000 pour s'établir à 209 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 16 mai , a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 210 000 demandes pour la semaine écoulée. Bien que les économistes s'attendent à une hausse des demandes cet été en raison d'un phénomène saisonnier, le marché du travail reste dans une phase d'attente. Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75% jusqu'à l'année prochaine.

La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix du pétrole et d'autres matières premières, notamment les engrais, les produits pétrochimiques et l'aluminium. Le compte rendu de la réunion du Comité fédéral de politique monétaire de la banque centrale, qui s'est tenue les 28 et 29 avril et a été publié mercredi, a révélé que les inquiétudes concernant l'inflation alimentée par la guerre avec l'Iran s'étaient intensifiées le mois dernier, un nombre croissant de responsables politiques estimant que la Fed devrait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux.

Les responsables “s'attendaient généralement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme”, selon le procès-verbal, bien que la plupart aient estimé “que les risques pesant sur le volet emploi” du “double mandat” de la Fed “penchaient vers le bas”.

Les données sur les demandes d'allocations chômage de la semaine dernière couvraient la période durant laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour établir la composante “emplois non agricoles” du rapport sur l'emploi de mai. Les effectifs ont augmenté de 115 000 emplois en avril, après une hausse de 185 000 en mars. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur de l'embauche, a augmenté de 6 000 pour atteindre 1,782 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 9 mai, selon le rapport sur les demandes d'allocations chômage.