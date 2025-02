Les défis du prochain chancelier allemand

Amundi

Ce qu'il faut retenir des élections en Allemagne et leurs implications en matière d'investissement

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de centre-droit et l'Union chrétienne-socialiste (CSU), ont remporté les élections allemandes avec 28,6 % des voix. Friedrich Merz, leader de la CDU, devrait donc être le prochain chancelier et mènera les négociations de coalition pour former un gouvernement à un moment où la plus grande économie d'Europe est confrontée à des défis économiques, commerciaux et géopolitiques.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite, a doublé sa part d'électeurs pour atteindre 20,8 %, ce qui correspond globalement aux sondages, mais elle espérait obtenir davantage de voix. En théorie, la CDU/CSU pourrait gouverner avec l'AfD d'extrême droite, mais M. Merz a exclu cette possibilité. Son partenaire de coalition le plus probable est donc le parti social-démocrate (SPD), même si le parti de centre-gauche n'a obtenu que 16,4 % des voix. Le chancelier sortant, Olaf Scholz, a déclaré qu'il ne jouerait pas un rôle de premier plan au sein de son parti.

Les Verts arrivent en quatrième position avec 11,6 %, suivis par le parti d'extrême gauche die Linke (8,8 %). Le parti libéral FDP et le parti de gauche BSW n'ont pas atteint le seuil de 5 % nécessaire pour entrer au Bundestag. Die Linke fait figure d'exception, grâce à une forte campagne pro-migration.

Découvrez notre article qui aborde les questions suivantes :

• Quelles sont les options de la coalition ? Combien de temps les négociations pourraient-elles prendre ?

• Dans quelle mesure la politique allemande pourrait-elle changer ?

• Quelles sont les perspectives économiques et budgétaires ?

• Quel sera l'impact économique de ces politiques ?

• Quelles sont les implications en matière d'investissement ?

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :