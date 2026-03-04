Les crypto-monnaies pourraient avoir atteint leur point d'inflexion, selon Clear Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mars - ** Selon Owen Lau, analyste chez Clear Street, l'industrie des crypto-monnaies pourrait avoir atteint un point d'inflexion après le récent marché baissier ** Selon M. Lau, les récents développements, notamment le soutien du président américain Donald Trump au projet de loi Clarity Act, l'accès de la bourse de crypto-monnaies Kraken au compte principal de la Réserve fédérale , et les conflits au Moyen-Orient, ont considérablement amélioré le sentiment à l'égard des crypto-monnaies et ont également soutenu les fondamentaux de la blockchain à long terme
** Ce changement pourrait essentiellement mettre fin au marché baissier des crypto-monnaies et déclencher le début d'un cycle haussier. Le secteur vient peut-être d'atteindre un point d'inflexion, et nous pensons que ce mouvement a des chances de durer", déclare Lau ** Les actions et les jetons cryptographiques ont bondi mercredi alors que la plus grande crypto-monnaie du monde, le bitcoin BTC= , est repassée au-dessus de 70 000 dollars
** Les catalyseurs à court terme comprennent l'adoption potentiellement plus rapide du Clarity Act, la réduction des taux d'intérêt et la poursuite de la pénétration de la tokenisation, selon M. Lau ** BTC en baisse de 32% au cours des 6 derniers mois
