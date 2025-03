Les créations de sociétés de gestion en France enregistrent une « baisse historique » en 2023

En plus de se concentrer, le secteur de la gestion d’actifs attire moins de nouveaux entrants. En 2023, les créations de sociétés de gestion françaises ont accusé une « baisse historique », selon le tout dernier rapport de l’Autorité des marchés financiers sur les chiffres clés de la gestion d’actifs publié le 26 février. Même si les données datent un peu (fin 2023), elles montrent une tendance. En 2023, seulement 23 sociétés de gestion ont été agréées en France, soit le niveau le plus faible de ces quinze dernières années.

En outre, le nombre de créations a été effacé par un plus grand nombre de retraits d’agréments. Ils ont été 25 en 2023, ce qui a conduit à une attrition du secteur, qui ne compte plus que 700 sociétés de gestion, contre 702 l’année précédente. Et la réduction de l’univers de la gestion d’actifs s’est poursuivie en 2024, puisqu'à fin septembre dernier, le nombre de sociétés de gestion « vivantes » ressortaient à 697. Le pic avait été atteint en 2021, année durant laquelle 708 sociétés de gestion avaient été recensées.

La gestion traditionnelle rebondit dans les créations

Pour expliquer le faible niveau d’agréments en 2023, l’AMF mentionne notamment les difficultés financières rencontrées par les sociétés de gestion exerçant dans le secteur des fonds immobiliers, lesquels ont connu un contexte délicat en 2023. Seulement 22?% des créations ont été portées par des sociétés de gestion immobilières en 2023, contre 26?% les deux années précédentes.

Le tableau n’est pas entièrement sombre, puisque l’AMF souligne que la gestion traditionnelle (par opposition au non-coté) a représenté 30?% des créations en 2023, contre seulement 6?% en 2022 et une moyenne autour de 23?% entre 2019 et 2021.

De plus, 2024 s’est ouvert sous de meilleurs auspices : entre janvier et octobre, 22 agréments ont été délivrés, contre 17 agréments sur la période correspondante de 2023.

Après avoir atteint un pic historique en 2022, les retraits d’agréments ont quant à eux diminué en 2023, pour s’établir à 25. La moitié des retraits est liée à des rapprochements ou réorganisations de groupes, tandis que l’autre moitié relève de motifs économiques. En 2022, les motifs économiques étaient plus importants (57?%).

Laurence Marchal