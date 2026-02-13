Les craintes liées à l'IA ont fait disparaître 50 milliards de dollars des actions indiennes du secteur des technologies de l'information en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour continues) par Vivek Kumar M et Nandan Mandayam

Les actions indiennes du secteur des technologies de l'information ont connu leur pire semaine depuis plus de 10 mois vendredi, prolongeant une déroute due aux craintes de perturbations causées par les outils d'intelligence artificielle qui ont effacé environ 50 milliards de dollars de la capitalisation boursière du secteur depuis le début du mois de février.

Le lancement d'un outil par la startup Anthropic le mois dernier a déclenché une liquidation mondiale des technologies et a intensifié les craintes que l'adoption rapide de l'IA générative puisse bouleverser l'industrie indienne des services informatiques, qui pèse 283 milliards de dollars.

Sur la semaine, le Nifty IT .NIFTYIT a chuté de 8,2%, sa plus forte baisse depuis avril 2025.

Les analystes de J.P. Morgan ont fait part aux investisseurs de leurs inquiétudes quant au fait que les entreprises informatiques indiennes pourraient ne pas atteindre leurs objectifs de croissance, l'IA poussant les clients à réaffecter leurs dépenses.

Sat Duhra, gestionnaire de portefeuille chez Henderson Far East Income, a déclaré que les entreprises informatiques n'ont probablement pas fait le meilleur travail en termes de communication sur la façon dont elles peuvent transformer l'IA en une opportunité plutôt qu'en une menace.

L'indice a chuté de 5,2 % vendredi, avant de réduire ses pertes pour s'établir à 1,44 % de moins.

Les pertes de vendredi ont été menées par une chute de 2,1 % du leader de l'industrie Tata Consultancy Services TCS.NS . Infosys INFY.NS a baissé de 1,2% et HCLTech HCLT.NS a chuté de 1,4%.

La reprise de vendredi à la mi-séance est largement due aux investisseurs qui ont acheté le creux de la vague sur la base de valorisations attrayantes, a déclaré Piyush Pandey de Centrum Broking.

"Les investisseurs ont largement sur-réagi à la menace posée par ces outils d'intelligence artificielle. Il est important de noter que les entreprises informatiques restent pertinentes même à l'ère de l'IA, bien qu'avec un effectif réduit."

JP Morgan a noté qu'il est "trop simpliste" de supposer que l'IA peut générer automatiquement des logiciels de qualité professionnelle et remplacer la valeur que les sociétés de services informatiques créent tout au long du cycle.

"Les sociétés de services informatiques restent les plombiers du monde de la technologie, et si les logiciels d'entreprise/SaaS sont réécrits sur mesure par des agents - ils auront besoin d'une plomberie de services importante pour fonctionner dans le contexte de l'entreprise et minimiser la lenteur de l'IA."