Les courtiers signalent la faiblesse des perspectives de ONEOK après l'échec de l'Ebitda au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** L'opérateur américain de pipelines ONEOK

OKE.N a annoncé lundi un bénéfice par action inférieur à pour le quatrième trimestre, pénalisé par une forte baisse des bénéfices liés au transport de gaz naturel suite à la vente en 2024 d'un réseau de pipelines inter-états

** Les actions ONEOK ont baissé de 5,6 % à 82,44 $ avant le marché

LES COURTIERS SE PENCHENT SUR LES PERSPECTIVES DE ONEOK

** RBC Capital Markets ("Sector Perform", PT: $67) déclare que l'écart par rapport aux prévisions de l'Ebitda reflète principalement des prévisions de volume plus faibles dans tous les segments, en partie compensées par des prévisions plus solides pour les pipelines de gaz naturel

** ajoute que les prévisions pourraient conduire les actions d'OKE à sous-performer, mais pourraient également représenter un événement de compensation pour l'action

** TD Cowen ("Hold",PT:$74) dit qu'il veut plus de clarté sur les prévisions de volume pour l'année fiscale 26 et dans quelle mesure la faiblesse du 4ème trimestre est due à l'économie plutôt qu'aux conditions météorologiques

** La société de courtage indique qu'elle surveille la façon dont les perspectives à court terme plus faibles façonnent les perspectives de croissance à moyen terme d'ONEOK, en particulier dans les Rocheuses, où les frais et les volumes du 4T25 ont été inférieurs

** TPH&co ("Hold",PT:82) indique qu'elle s'attend à une croissance à un chiffre dans les secteurs des LGN, des produits raffinés et du brut, ainsi que de la collecte et du traitement (G&P), tandis que les pipelines de gaz naturel devraient reculer d'environ 2 % en raison de la baisse des gains de marketing et d'optimisation plus tard dans l'année

Valeurs associées

ONEOK
82,680 USD NYSE -5,41%
