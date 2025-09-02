 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les courtiers initient la couverture de Firefly en citant un carnet de commandes solide et un potentiel de marché
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** J.P. Morgan, Jefferies et Morgan Stanley ont commencé à couvrir la société d'exploration spatiale Firefly Aerospace FLY.O en lui attribuant respectivement les notes "surpondérer", "acheter" et "notation égale"

** JPM, qui a fixé un objectif de prix de 55 dollars, note que FLY est l'un des deux seuls petits fournisseurs américains de services de lancement et qu'il développe une fusée de moyenne portée, ce qui lui permet de tirer parti de la demande croissante de lancements de satellites

** Jefferies initie la couverture avec un PT de 60 $, évaluant FLY à 10,5 fois les ventes de 2027, avec une hausse à 100 $ à 18 fois, en ligne avec les multiples de Rocket Lab

RKLB.O et SpaceX

** La gamme de produits de Firefly cible la sécurité nationale américaine et les secteurs commerciaux, y compris l'exploration lunaire. La société a un carnet de commandes de 1,1 milliard de dollars; Jefferies prévoit que les ventes vont plus que doubler chaque année jusqu'en 2028

** Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de prix de 52 $, citant un équilibre entre risque et récompense

** Firefly a envoyé deux fusées Alpha en orbite et a effectué le premier alunissage commercial avec son vaisseau Blue Ghost; les étapes clés de 2025-2026 devraient influencer la volatilité de l'action -- MS

** Le courtier Contor initie une couverture avec "Surpondération", objectif de prix de 65 $, citant le potentiel de croissance des lancements, des atterrisseurs lunaires et de l'intelligence spatiale

