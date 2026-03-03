 Aller au contenu principal
Les courtiers commencent à couvrir Once Upon a Farm après la fin de la période de silence de l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 20:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - **Les actions de la société d'aliments biologiques pour enfants Once Upon a Farm OFRM.N sont en hausse marginale après qu'au moins deux maisons de courtage ont lancé une couverture avec des appels largement haussiers à la fin de la période de silence de la recherche

** La société a obtenu une valorisation de 845 millions de dollars après que les actions aient ouvert à 24,7 dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York le 6 février, contre un prix d'introduction en bourse de 18 dollars

** Oppenheimer initie la couverture de la société cofondée par l'actrice Jennifer Garner avec une note de "surperformance" et fixe un objectif de 35 $

** "Nous pensons que la société représente l'une des plus belles histoires de croissance pour les petites capitalisations dans l'univers des biens de consommation emballés (CPG) " - Oppenheimer

** J.P. Morgan initie également avec une note "overweight" et fixe un PT de $29

** "Nous prévoyons des taux de croissance plus élevés en 2026 (27%) et en 2027 (35%), grâce au déploiement de glacières dans les rayons bébé des détaillants et à une plus grande poussée de l'entreprise dans les snacks pour enfants" - J.P. Morgan

** Cependant, Deutsche Bank initie avec une note de "hold"; fixe le PT à $25

** "Nous nous attendons à ce que la concurrence soit rude et à ce que les taux de croissance soient potentiellement volatils, en particulier dans le cadre du déploiement anticipé de nouvelles glacières au cours des 12 à 24 prochains mois" - DB

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

