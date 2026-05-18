Les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau en deux semaines

par Robert Harvey et Shadia Nasralla

Les cours du pétrole ont chuté lundi après la publication d'un article dans la presse iranienne indiquant que les États-Unis avaient accepté de lever temporairement les sanctions sur le pétrole brut iranien.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 1,48 $, soit 1,4 %, à 107,78 $ le baril à 13h10 GMT, après avoir atteint 112 $, leur plus haut niveau depuis le 5 mai.

Le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a reculé de 1,9 $, soit 1,8 %, à 103,52 $ le baril après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 30 avril à 108,70 $. Le contrat du mois de juin, le plus proche de l'échéance, expire mardi.

Les deux contrats ont progressé de plus de 7 % la semaine dernière, alors que s'estompaient les espoirs d'un accord de paix visant à mettre fin aux attaques et aux saisies de navires dans la voie maritime du détroit d'Ormuz.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a déclaré avoir appris d'une source proche de l'équipe de négociations que, contrairement aux textes précédents, les Américains avaient accepté dans le nouveau texte de lever les sanctions pétrolièrescontre l'Iran pendant la période de négociations.

Le Pakistan a transmis aux États-Unis une proposition révisée de l'Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, a déclaré lundi une source pakistanaise à Reuters, bien que les efforts de paix semblent rester au point mort.

Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré lundi que les stocks commerciaux de pétrole s'épuisaient rapidement, ne laissant plus que quelques semaines d'approvisionnement. Les attaques de drones contre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ainsi que les discours belliqueux des États-Unis et de l'Iran ont fait craindre une escalade du conflit.

Des responsables émiratis ont déclaré enquêter sur l'origine de l'attaque contre la centrale nucléaire de Barakah, ajoutant que les Émirats arabes unis avaient le droit de riposter à ce qu'ils qualifiaient d'“attaques terroristes”.

Trump devrait rencontrer ses conseillers en matière de sécurité nationale mardi pour discuter des options d'action militaire, a rapporté dimanche le média Axios, citant des responsables américains. Samedi, l'administration Trump a laissé expirer une dérogation aux sanctions liées à la Russie qui permettait auparavant à des pays, dont l'Inde, d'acheter du pétrole russe acheminé par voie maritime.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))