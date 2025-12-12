Les convictions Portzamparc pour le premier semestre 2026

(AOF) - Portzamparc a dévoilé sa liste de convictions pour le premier semestre 2026. La société de Bourse spécialisée dans les Small & Mid Caps a donc choisi les sociétés 2CRSi, Broadpeak, Equasens, ID Logistics , Inventiva, Lumibird, Planisware et Voltalia sur lesquelles sa recommandation est à Acheter.

En ce qui concerne 2CRSi , les analystes estiment qu'après la cession en 2023 de sa branche distribution, la société s'est recentrée sur son métier historique : concevoir des serveurs et solutions IT de haute-performance, haute densité et basse consommation. Pour l'exercice 2026, 2CRSi devrait bénéficier d'une forte visibilité (400 millions d'euros de chiffre d'affaires sont déjà signés), d'une valorisation toujours abordable malgré son parcours et de plusieurs catalyseurs haussiers pas encore intégrés dans les cours. Il faudra toutefois notamment surveiller la marge brute qui peut être très différente d'un contrat à l'autre et les pénuries de composants. L'objectif de cours a été fixé à 22,50 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 95%.

Pour Broadpeak , le potentiel d'appréciation est encore plus élevé : 99%. Selon Portzamparc, l'année prochaine, le fournisseur de solutions logicielles au streaming vidéo devrait profiter d'un chiffre d'affaires de plus en plus récurrent, de la fin du surinvestissement en R&D et de l'optimisation des charges. En outre, un retour durable aux profits est attendu à partir de 2026. Parmi les éléments à surveiller : le BFR (besoin en fonds de roulement) souvent important fin décembre, ainsi que le flottant et les liquidités limités.

Le titre Equasens est également à surveiller selon Portzamparc. L'expert en solutions logicielles métiers à destination des professionnels et des établissements de santé devrait sortir d'exercices 2024 et 2025 de transition, avec des fondamentaux très solides et une valorisation attractive. Il faudra toutefois se méfier à court terme de la rentabilité qui pourrait être affectée par les investissements (R&D et RH) et par la baisse du plafond de remise sur les médicaments génériques. La cible de cours est à 51 euros, soit +18% par rapport à la clôture de jeudi.

Sur ID Logistics , la société de Bourse indique que le groupe dispose d'une certaine exposition à la consommation et va devoir gérer l'inflation salariale. Au niveau des points positifs : une forte dynamique de croissance, des marges de plus en plus résilientes, une situation bilancielle extrêmement saine et une valorisation attractive. L'objectif de cours sur l'action du groupe dédié à la logistique contractuelle et le transport est situé à 495%, soit un potentiel de hausse de 26%.

En ce qui concerne Inventiva , la cible de cours a été fixée à 11,40 euros, soit un gain de 200% par rapport au cours de clôture de jeudi soir. Les catalyseurs haussiers sur la société de biotechnologies sont la publication de résultats de phase III l'année prochaine, un marché colossal (le produit Lanifibranor contre la NASH, la stéatohépatite non alcoolique) et un financement assuré au-delà des catalyseurs majeurs. Portzamparc prévient qu'il faudra néanmoins faire attention au risque réglementaire, au manque de visibilité sur des contrats potentiels et la forte consommation de trésorerie.

Lumibird , l'un des plus grands spécialistes mondiaux du laser devrait être soutenu l'année prochaine par un momentum favorable, un potentiel sous-estimé dans le secteur de la Défense et une valorisation attractive selon les analystes. L'objectif de cours est situé à 26,1 euros, soit un potentiel d'appréciation de 29%.

Avant dernière valeur faisant partie de la liste de convictions de Portzamparc pour le premier semestre 2026 : Planisware . Si Euronext a décidé de retirer le titre Planisware du SBF 120 à partir du 22 décembre prochain, il dispose de certains atouts. Les analystes de la société de Bourse s'attendent au retour d'une forte croissance en 2026, avec une légère progression de l'Ebitda et une valorisation plus abordable. Il faudra toutefois se méfier de la faiblesse du dollar (45% des revenus sont en dollars), de la baisse de la marge brute et de la faiblesse de la montée en gamme. L'objectif de cours a été fixé à 25 euros, soit +18%.

Enfin, la dernière valeur selon Portzamparc est Voltalia . Les analystes estiment qu'une nouvelle histoire commence pour la société dédiée aux énergies renouvelables avec un nouveau management, des objectifs prudents, une moindre dépendance au Brésil… L'année 2026 devrait en outre être soutenue par de nombreuses mises en service fin 2025. Parmi les éléments négatifs à surveiller, il y aura l'écrêtement au Brésil et le timing et la valorisation des cessions d'actifs. La cible de cours est à 8,5 euros, soit un potentiel de hausse de 22%.