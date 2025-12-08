Les contrats à terme sur Wall St sont en hausse à l'approche de la décision sur la réduction des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,02%, S&P 500 0,14%, Nasdaq 0,25%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté lundi, soutenus par les attentes de la Réserve fédérale qui devrait procéder à une réduction des taux d'intérêt très attendue plus tard cette semaine, lors d'une réunion largement considérée comme l'une des plus conflictuelles de l'histoire récente.

Les données retardées de la semaine dernière ont montré que les dépenses de consommation ont augmenté modérément vers la fin du troisième trimestre, donnant aux investisseurs une plus grande confiance dans le fait que la Fed se concentrera sur la réduction des coûts d'emprunt mercredi, ce qui aiderait à soutenir le marché de l'emploi.

Jusqu'à présent, l'inflation s'est avérée rigide, ce qui rend la plupart des décideurs politiques prudents quant à la réduction des coûts d'emprunt, bien que quelques décideurs politiques influents de la Fed aient adopté une position plus dovish au cours des dernières semaines.

"Il est peu probable que la décision soit unanime, car on s'attend à ce qu'il y ait des dissidences de la part des membres partisans d'une politique restrictive et de ceux d'une politique accommodante. Si quatre responsables ou plus venaient à rompre les rangs, il s'agirait de la plus grande division depuis 1992", a déclaré un groupe d'analystes de la Deutsche Bank.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent actuellement à 87,4 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base mercredi, alors qu'ils n'étaient que de 30 % en novembre.

Ils examineront également de près les commentaires du président Jerome Powell ce jour-là pour évaluer la trajectoire future de la politique de la banque centrale.

Les craintes d'une reprise de l'inflation poussent les investisseurs à parier sur des hausses de taux d'intérêt par les banques centrales du Japon, du Canada et de l'Australie d'ici à la fin de l'année 2026.

En revanche, les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'au moins 75 points de base au cours de la même période, y compris une réduction de 25 points de base en décembre.

À 5h52 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 12 points, soit 0,02%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 9,5 points, soit 0,14% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 63,25 points, soit 0,25%.

Les anticipations de baisse des taux d'intérêt ont permis aux principaux indices de Wall Street d'enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse vendredi, tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT , qui est particulièrement sensible aux taux d'intérêt, a également enregistré de modestes progressions.

Les valorisations des entreprises technologiques seront également sous les feux de la rampe cette semaine, avec la société de puces Broadcom AVGO.O et Oracle ORCL.O qui devraient publier leurs résultats trimestriels.

Les craintes que les entreprises aient recours à l'endettement pour financer leurs ambitions coûteuses en matière d'intelligence artificielle, tout en poursuivant des opérations complexes dans l'ensemble du secteur, ont déclenché plusieurs fois cette année une chute des cours des valeurs technologiques.

Broadcom et Oracle ont ajouté 1,7 % chacun dans les échanges de pré-marché. Confluent < CFLT.O > a gagné 27,4 % après qu'un rapport ait indiqué qu'IBM < IBM.N > est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données pour environ 11 milliards de dollars.

L'action Tesla TSLA.O a chuté de 1,2 % après que le courtier Morgan Stanley a rétrogradé le fabricant de véhicules électriques de "surpondéré" à "équipondéré".

Carvana < CVNA.N > a bondi de 9,2 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le vendeur de voitures d'occasion en ligne avait obtenu une place dans l'indice de référence S&P 500.