Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en baisse en raison des craintes de perturbation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en baisse: Dow 0,1%, S&P 500 0,3%, Nasdaq 0,7%

Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount

Norwegian Cruise Line bondit suite au rapport d'Elliott sur la constitution d'une participation

(Mise à jour des prix) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé mardi, les inquiétudes concernant les perturbations provoquées par l'intelligence artificielle ayant pesé sur le sentiment après le long week-end, tandis que les investisseurs ont suivi l'évolution des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran.

Les inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques ont provoqué la semaine dernière une chute des sociétés de logiciels, des sociétés de courtage et des entreprises de transport routier, entraînant les trois principaux indices de Wall Street dans leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre.

"L'adoption de l'IA est globalement positive plutôt que négative, mais elle modifierait les modèles économiques de certains secteurs. Nous continuons à considérer le commerce de la perturbation de l'IA comme un thème de rotation, plutôt que comme un thème de risque", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Les risques potentiels liés aux acteurs chinois de l'IA ont également ajouté à l'incertitude. Lundi, Alibaba a dévoilé un nouveau modèle d'IA , Qwen 3.5, conçu pour exécuter des tâches complexes de manière autonome. Ses actions cotées aux États-Unis BABA.N ont augmenté de 0,8 % dans les échanges de prémarché mardi.

La plupart des valeurs technologiques américaines étaient en baisse cejour-là, Nvidia NVDA.O perdant 0,9 %, tandis que Microsoft MSFT.O etAlphabet GOOGL.O ontrespectivement perdu 0,5 %et 1,4 %.

Le chef suprême de l'Iran a déclaré que les tentatives américaines de renverser son gouvernement échoueraient, alors que les deux nations ont entamé des discussions indirectes à Genève sur un différend nucléaire de longue date.

À 07:24 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 64 points, soit 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 21,25 points, soit 0,31%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté de 178,25 points, soit 0,72%.

Cette semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine - sera surveillé de près pour obtenir des informations sur l'inflation etpourrait avoir un impact sur la trajectoire de réduction des taux de la banque centrale.

Ce rapport fait suite à un taux d'inflation plus faible que prévu la semaine dernière, qui a légèrement augmenté les paris sur les réductions de taux d'intérêt cette année.

Les traders tablent sur une réduction de 25 points de base en juin, avec une probabilité de 52 %, contre près de 49 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Les résultats des entreprises sont dans la dernière ligne droite de la saison des résultats. Sur les 73 % de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats ce trimestre, 74,5 % ont affiché des résultats supérieurs aux estimations des analystes, contre 67 % lors d'un trimestre normal, selon les données du LSEG vendredi.

Les marchés analyseront les commentaires du gouverneur de la Fed, Michael Barr, et de la présidente de San Francisco, Mary Daly, plus tard dans la journée.

Warner Bros WBD.O a rejeté l'offre d'achat révisée de Paramount PSKY.O , donnant au studio une semaine pour négocier un meilleur accord. Les deux sociétés ont progressé de 2,7 % chacune.

Dans les autres mouvements, Norwegian Cruise Line NCLH.N a bondi de 8% dans les échanges de pré-marché après que le Wall Street Journal ait rapporté que l'investisseur activiste Elliott a accumulé une participation de plus de 10% dans l'opérateur de croisière.

Les actions cotées en bourse de Zim Integrated Shipping

ZIM.N ont grimpé d'environ35% après que l'allemand Hapag-LLoyd ait accepté d'acheter la société pour 4,2 milliards de dollars.

Les actions de Fiserv FISV.O ont gagné près de 5% après que le WSJ ait rapporté que l 'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans la société de paiements.

Masimo MASI.O a bondi d'environ34% après qu'un rapport ait indiqué que Danaher DHR.N se rapprochait d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls. Danaher DHR.N a perdu 7%.

Les investisseurs surveilleront également le prochain jour d'avis de la Cour suprême des États-Unis , vendredi, où un verdict sur les tarifs commerciaux du président Donald Trump pourrait être annoncé.