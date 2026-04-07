Les contrats à terme sur les actions américaines sont en demi-teinte, la prudence prévalant avant la date butoir fixée par Trump pour l'Iran

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,23%, S&P 500 0,15%, Nasdaq 0,12%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la date limite fixée par le président Donald Trump à l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, tout en évaluant les rapports suggérant des négociations pour mettre fin à la guerre.

Téhéran a refusé de rouvrir le détroit d'Ormuz et d'accepter un accord de cessez-le-feu à la veille de la date limite fixée par M. Trump pour accepter ses exigences ou se faire "sortir".

Toutefois, l'ambassadeur iranien au Pakistan a déclaré que les "efforts positifs et productifs" d'Islamabad pour mettre fin à la guerre par la médiation "approchaient d'un stade critique et sensible".

"Un sentiment de prudence et de pessimisme persiste quant à l'échéance fixée par Trump, car il semble peu probable que l'Iran se plie à ses exigences avant la date butoir", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Le marché est dans l'incertitude pour l'instant, ce qui signifie un manque de conviction mardi."

Entre-temps, les États-Unis ont déclaré lundi qu'ils augmenteraient les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027 de 2,48 % en moyenne, ce qui représente une augmentation par rapport à la variation quasi nulle proposée précédemment.

Les actions des assureurs de santé ont bondi dans les échanges avant bourse, avec UnitedHealth UNH.N en hausse de 6,7 %, Humana HUM.N gagnant environ 11 % et CVS Health CVS.N ajoutant 6,1 %.

A 5h20 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 107 points, soit 0,23%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 9,75 points, soit 0,15% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 29,5 points, soit 0,12%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé la séance précédente en hausse, marquant la quatrième séance consécutive de gains pour le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les investisseurs **digéraient** les développements au Moyen-Orient et **se positionnaient** pour la prochaine saison des résultats trimestriels.

UBS Global Wealth Management a toutefois réduit son objectif pour le S&P 500 à la fin de l'année 2026, le ramenant de 7 700 à 7 500.

Cette semaine, les marchés examineront de près certains chiffres de l'inflation pour voir si la hausse des prix de l'énergie due au conflit s'est répercutée sur l'économie.

La guerre en Iran a compliqué les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui doit faire face aux craintes d'une reprise de l'inflation dans le contexte d'un marché de l'emploi résistant.

Les commentaires des responsables politiques de la Fed, Austan Goolsbee, Philip Jefferson et Mary Daly seront analysés tout au long de la journée.

Parmi les mouvements du premier marché, les actions de Broadcom AVGO.O ont gagné 3,6 % après que le fabricant de puces ait signé un accord à long terme avec Google

GOOGL.O d'Alphabet pour développer ses puces d'intelligence artificielle et d'autres composants.