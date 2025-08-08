Les contrats à terme sont en hausse, le remaniement de la Fed alimentant les paris dovish

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,14%, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,31%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi après que le choix temporaire de Donald Trump pour un gouverneur de la Réserve fédérale ait alimenté les attentes d'un conseil d'administration de la banque centrale plus dovish.

Trump a déclaré jeudi à l'adresse qu'il nommerait le président du Conseil des conseillers économiques, Stephen Miran, pour remplacer par intérim le gouverneur de la Fed, Adriana Kugler, suite à la démission surprise de cette dernière la semaine dernière.

Les actions américaines ont perdu de la vitesse jeudi après que Bloomberg News a rapporté que le gouverneur de la Fed Christopher Waller émergeait comme un candidat de premier plan pour être le prochain président de la banque centrale.

Trump a critiqué à plusieurs reprises le président de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas avoir réduit les taux d'intérêt et a accéléré la recherche d'un remplaçant après plusieurs menaces rétractées d'éviction de Powell avant la fin de son mandat le 15 mai.

La volonté de la Maison Blanche de remanier la direction de la banque centrale a alimenté les inquiétudes quant à son indépendance. Dans le même temps, les investisseurs pensent que la révision de la direction de la Fed pourrait favoriser une politique monétaire plus souple qui s'aligne sur le programme de Trump.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders s'attendent généralement à ce que la Fed procède à sa première baisse de taux de l'année le mois prochain et à ce qu'elle procède à au moins deux réductions d'ici la fin de l'année.

À 5:31 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 16 points, soit 0,25%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 72,25 points, soit 0,31% et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 61 points, soit 0,14%.

Le Nasdaq .IXIC a atteint un record de clôture jeudi après des signes indiquant que les grandes entreprises technologiques pourraient éviter les nouveaux tarifs douaniers de Trump sur les importations de puces en fabriquant aux États-Unis.

Mais le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont terminé en baisse, plombés par une chute de 14,1% d'Eli Lilly

LLY.N après que les résultats d'une étude de phase tardive sur sa pilule expérimentale GLP-1 ont été inférieurs à ceux de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Pendant ce temps, les droits de douane américains sur une série de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur à minuit jeudi. Le négociateur commercial de Tokyo a déclaré que Washington modifiera un décret présidentiel pour supprimer les droits de douane qui se chevauchent sur les produits japonais, qualifiant cette décision de négligence.

En ce qui concerne les résultats, Trade Desk TTD.O a chuté de 29 % dans les échanges avant bourse après que la société de technologie publicitaire ait annoncé un fort ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Pinterest PINS.N a chuté de 12,5 % après que la plateforme de médias sociaux a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre.

Microchip Technology MCHP.O a perdu 7,9% après que les résultats du premier trimestre du fabricant de puces n'aient pas impressionné les investisseurs.

Alberto Musalem, président de la Fed de St. Louis, devrait s'exprimer plus tard à 10:20 a.m. ET.