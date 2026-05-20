Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs, dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,7%

* Target en hausse après avoir relevé ses prévisions

* Nvidia publiera ses résultats après la clôture des marchés

(Mise à jour des cours et commentaires des analystes) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des puces électroniques s'étant stabilisées avant la publication des résultats de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en IA dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde et pièce maîtresse du boom mondial de l'IA, a progressé de 1,9% dans les échanges avant l'ouverture, dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.

Les investisseurs vont scruter les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

"Comme toujours, les enjeux sont importants pour Nvidia. La société occupe toujours le devant de la scène à chaque fois qu’elle publie ses résultats et c’est certainement le dernier grand événement de la saison", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

"On a vraiment l'impression que ce marché a toujours très envie de rebondir... il ne reste plus qu'à voir si Nvidia peut continuer à alimenter le feu et à faire durer la fête."

Le secteur des puces électroniques dans son ensemble a également progressé mercredi, contribuant à la hausse des contrats à terme sur actions. Marvell Technology MRVL.O a gagné 4,7%, Intel INTC.O a progressé de 4,2% et Micron Technology MU.O a gagné 3,9%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a grimpé de 2,2%.

À 7 h 25 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 107 points, soit 0,22%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 26,5 points, soit 0,36%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 193,5 points, soit 0,67%.

Les actions américaines ont été sous pression ces derniers jours, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ayant entraîné une hausse des rendements.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui avait atteint un plus haut de 16 mois à 4,687% lors de la séance précédente, s'est replié à 4,6393% mercredi. US/

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine à la fin de l'année, alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 3,3% à 108,38 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a de nouveau déclaré que la guerre avec l'Iran prendrait fin "très rapidement ". Les investisseurs sont toutefois restés prudents quant à l'issue des pourparlers de paix, alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivent. O/R

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed –dont la publication est prévue plus tard dans la journée – pour obtenir des indices sur la pensée des décideurs, alors que les anticipations d'une hausse des taux continuent de s'intensifier.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 40% d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre. Les anticipations d'une hausse de 50 points de base ce mois-là sont passées à 13,2%, contre 4,2% une semaine plus tôt.

Parmi les autres titres en vue, VF Corp VFC.N , propriétaire de Vans, a gagné 5,7% après avoir annoncé un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Le distributeur Target TGT.N a gagné 1,9% après avoir doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, tandis que l'entreprise de bricolage Lowe's LOW.N a reculé de 3% après avoir réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.