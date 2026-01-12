Les contrats à terme de Wall Street baissent en raison des inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed ; les valeurs financières chutent

Contrats à terme en baisse: Dow 0,7%, S&P 500 0,7%, Nasdaq 0,9%

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé lundi, l'attaque de l'administration Trump contre la Réserve fédérale ayant ravivé les inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale américaine, tandis qu'une proposition de plafonnement d'un an des taux d'intérêt des cartes de crédit a pesé sur les actions financières.

L'administration a menacé de mettre en accusation le président de la Fed, Jerome Powell, suite à son témoignage au Congrès sur un projet de rénovation, une démarche que Jerome Powell a qualifiée de "prétexte" pour obtenir plus d'influence sur les taux d'intérêt que le président Donald Trump a fait pression pour réduire fortement depuis son entrée en fonction en janvier 2025.

Pendant ce temps, les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont chuté après que Donald Trump ait appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier.

Citigroup C.N a chuté de 4 %, JPMorgan Chase JPM.N de 3 % et Bank of America BAC.N de 2,5 % dans les échanges avant bourse.

Le prêteur de cartes de crédit American Express AXP.N a perdu 4,8 %, tandis que les sociétés de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 10,5 % à 11,6 %.

Les résultats du quatrième trimestre occupent le devant de la scène cette semaine, à commencer par JPMorgan Chase mardi, après que le S&P 500 et le Dow aient clôturé la première semaine de 2026 à des niveaux record.

À 5:51 a.m. ET, le S&P 500 E-minis était en baisse de 0,66% à 6 959 points. Le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 359 points, soit 0,72%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 229,25 points, soit 0,88%.

J.P. Morgan, Barclays et Goldman Sachs ont rejoint Morgan Stanley en reportant leurs appels à la hausse des taux américains après que les données de vendredi aient suggéré que le marché du travail ne se détériorait pas rapidement.

L'attention se tourne maintenant vers le rapport de mardi sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, considéré comme un élément clé pour évaluer les prochaines étapes de la Fed.

Jan Hatzius, de Goldman Sachs, a déclaré que la menace d'inculpation de Jerome Powell a renforcé les inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed, bien qu'il s'attende à ce que les décisions politiques restent basées sur des données .

Parmi les autres nouvelles concernant les entreprises, Donald Trump a déclaré qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil XOM.N d'investir au Venezuela à la suite des commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable". Les actions de la major américaine de l'énergie ont chuté d'environ 1%.

Walmart WMT.O a augmenté de 3,3 %, car le distributeur, qui a transféré sa cotation du NYSE au Nasdaq le mois dernier, devrait rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier.