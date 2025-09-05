Les constructeurs immobiliers américains grimpent alors que les rendements chutent après la publication d'un rapport sur l'emploi médiocre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions des constructeurs de maisons sensibles aux taux d'intérêt augmentent avant le marché après que le rapport sur les salaires, plus faible que prévu, ait fait chuter les rendements

** D.R. Horton DHI.N en hausse de 2%, Lennar LEN.N en hausse de 3% et Pultegroup PHM.N en hausse de >1% avant la cloche ** Le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR baisse à environ 4,07 % après que les emplois non agricoles américains aient augmenté de seulement 22 000 emplois le mois dernier, renforçant les attentes que la Fed continuera à réduire ses taux lors de sa prochaine réunion ce mois-ci US/

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une réduction des taux hypothécaires, ce qui profite aux constructeurs de maisons en rendant les maisons plus abordables pour les consommateurs ** En outre, les détaillants en rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N ont tous deux augmenté de ~1% avant la cloche, et les actions du fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource BLDR.N ont grimpé de près de 3%

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a progressé de 17 % et l'indice PHLX Housing .HGX de 11 % depuis le début de l'année