Les constructeurs immobiliers américains grimpent alors que les rendements chutent après la publication d'un rapport sur l'emploi médiocre
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions des constructeurs de maisons sensibles aux taux d'intérêt augmentent avant le marché après que le rapport sur les salaires, plus faible que prévu, ait fait chuter les rendements

** D.R. Horton DHI.N en hausse de 2%, Lennar LEN.N en hausse de 3% et Pultegroup PHM.N en hausse de >1% avant la cloche ** Le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR baisse à environ 4,07 % après que les emplois non agricoles américains aient augmenté de seulement 22 000 emplois le mois dernier, renforçant les attentes que la Fed continuera à réduire ses taux lors de sa prochaine réunion ce mois-ci US/

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une réduction des taux hypothécaires, ce qui profite aux constructeurs de maisons en rendant les maisons plus abordables pour les consommateurs ** En outre, les détaillants en rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N ont tous deux augmenté de ~1% avant la cloche, et les actions du fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource BLDR.N ont grimpé de près de 3%

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a progressé de 17 % et l'indice PHLX Housing .HGX de 11 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BUILDERS FIRSTSO
149,790 USD NYSE +4,50%
D R HORTON
181,620 USD NYSE +2,66%
HOME DEPOT
418,010 USD NYSE +1,48%
LENNAR RG-A
142,280 USD NYSE +3,00%
LGI HOMES
68,7500 USD NASDAQ +5,03%
LOWE'S COM
268,605 USD NYSE +1,53%
PULTEGROUP
140,880 USD NYSE +2,29%
S&P 500 INDEX
6 517,42 Pts CBOE +0,24%
USA BENCHMARK 10A
4,164 Rates -0,54%
