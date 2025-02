Les Constructeurs du Bois : hausse de 55,8% de son chiffre d'affaires 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Disposant d'un carnet de commandes solide constitué de plus de 60 projets pour un volume d'affaire de 200 millions d'euros à horizon 2028, LCB est en ordre de marche pour poursuivre sa croissance et continuer d'accompagner la transformation du secteur immobilier.

L'année 2025 pour le groupe sera notamment marquée par l'extension de son maillage territorial dans les Vosges et dans le Sud de la France ; le renforcement de partenariats avec des bailleurs sociaux historiques pour de nouveaux projets actuellement en cours de signature ; ou encore la montée en puissance des ventes directes auprès des particuliers.

Tout au long de l'exercice, LCB a renforcé son positionnement auprès des acteurs nationaux du logement intermédiaire et social, avec 90 % des ventes réalisées auprès de bailleurs institutionnels confirmant son positionnement stratégique sur ce segment de marché.

(AOF) - Les Constructeurs du Bois (LCB), spécialiste de l'éco-construction en bois, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 23,3 millions d'euros pour l'exercice 2024, en progression de 55,8% par rapport à 2023. "Cette performance reflète le dynamisme du groupe et la robustesse de son modèle, tirant son épingle du jeu dans un environnement de marché toujours exigeant", a expliqué la société.

