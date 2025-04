Les Constructeurs du Bois affiche sa confiance dans son objectif de revenus 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Après avoir démontré sa résilience pendant la crise immobilière en s'appuyant sur les ventes en bloc, LCB entend poursuivre cette stratégie tout en revenant progressivement vers plus de ventes à la découpe, offrant un potentiel de marge plus élevé, en ligne avec ses perspectives de croissance.

" Disposant d'une bonne visibilité sur son carnet de commandes, LCB affiche toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires compris entre 30 et 35 millions d'euros en 2025 ", indique la société à propos de ses perspectives.

(AOF) - Les Constructeurs du Bois (LCB) a enregistré une baisse de 12,9% de son résultat net en 2024 à 0,9 million d’euros. En revanche, le résultat d'exploitation a progressé de 32,8% à 2,4 millions d’euros et l’Ebitda de 31,6% à 2,4 millions. Le spécialiste de l’éco-construction en bois a profité d’une forte hausse de l’activité : le chiffre d'affaires a bondi de 58,2% à 23,6 millions d’euros. La société explique que le renforcement des équipes et des expertises internes s'est accompagné d'une gestion rigoureuse des charges, permettant de contenir les coûts opérationnels.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.