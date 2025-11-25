 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 051,50
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les constructeurs de maisons américains bondissent alors que les rendements reculent
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions des constructeurs d'habitations sensibles aux taux d'intérêt sont en hausse mardi alors que les rendements continuent de baisser ** Le rendement de référence du 10 ans américain US10YT=RR chute à 3,99%, alors qu'une vague de données économiques n'a pas réussi à dissuader les investisseurs quant à la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain US/

** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a progressé de 4,5% pour atteindre son plus haut niveau en un mois mardi, avec D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N , PulteGroup PHM.N et Toll Brothers TOL.N en hausse de plus de 5% chacun

** L'indice immobilier PHLX .HGX en hausse de près de 4% sur la séance

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une baisse des taux hypothécaires, ce qui profiterait aux constructeurs de maisons en rendant les logements plus abordables ** Cependant, même si les taux hypothécaires baissent encore, un marché du travail atone pourrait freiner le marché du logement

** Entre-temps, les détaillants de produits de rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N augmentent tous deux d'environ 4 % mardi, et Builders FirstSource BLDR.N fait un bond de 7 %

Valeurs associées

AMER TOWER REIT
180,633 USD NYSE +0,65%
BUILDERS FIRSTSO
107,805 USD NYSE +7,17%
D R HORTON
154,020 USD NYSE +5,43%
HOME DEPOT
350,280 USD NYSE +4,01%
KB HOME
63,540 USD NYSE +3,91%
LENNAR RG-A
129,680 USD NYSE +5,43%
LGI HOMES
50,6700 USD NASDAQ +4,89%
LOWE'S COM
237,130 USD NYSE +3,64%
PULTEGROUP
125,385 USD NYSE +5,12%
S&P 500 INDEX
6 752,14 Pts CBOE +0,70%
TOLL BROTHERS IN
137,650 USD NYSE +5,62%
USA BENCHMARK 10A
4,048 Rates -0,39%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank