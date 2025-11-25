Les constructeurs de maisons américains bondissent alors que les rendements reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions des constructeurs d'habitations sensibles aux taux d'intérêt sont en hausse mardi alors que les rendements continuent de baisser ** Le rendement de référence du 10 ans américain US10YT=RR chute à 3,99%, alors qu'une vague de données économiques n'a pas réussi à dissuader les investisseurs quant à la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain US/

** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a progressé de 4,5% pour atteindre son plus haut niveau en un mois mardi, avec D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N , PulteGroup PHM.N et Toll Brothers TOL.N en hausse de plus de 5% chacun

** L'indice immobilier PHLX .HGX en hausse de près de 4% sur la séance

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une baisse des taux hypothécaires, ce qui profiterait aux constructeurs de maisons en rendant les logements plus abordables ** Cependant, même si les taux hypothécaires baissent encore, un marché du travail atone pourrait freiner le marché du logement

** Entre-temps, les détaillants de produits de rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N augmentent tous deux d'environ 4 % mardi, et Builders FirstSource BLDR.N fait un bond de 7 %