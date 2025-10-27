Les constructeurs automobiles s'associent aux fabricants de VE pour éviter les amendes de l'UE sur les émissions

(Mise à jour de la Factbox avec le nouveau pool annoncé lundi)

Les constructeurs automobiles ont formé des alliances pour les aider à éviter les lourdes amendes de l'Union européenne sur les émissions de carbone en achetant des crédits à des entreprises de véhicules électriques.

Plusieurs constructeurs automobiles historiques sont confrontés à des amendes potentielles, car la transition vers les VE en Europe s'est avérée plus lente que prévu au cours des dernières années.

Voici les détails de la réglementation et des alliances pour 2025, en date de lundi:

AMENDES

Les amendes de l'UE - qui, selon les constructeurs automobiles, pourraient atteindre 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars) - étaient initialement envisagées en fonction des niveaux d'émissions de carbone de 2025. En mars, cependant, la Commission européenne a cédé à la pression des constructeurs automobiles et a autorisé la conformité sur la base de leurs émissions moyennes sur la période 2025-2027 .

CHAMP D'APPLICATION

Tous les accords d'alliance actuels, identifiés par les noms de leurs "gestionnaires de pool", expireront à la fin de cette année. Ils devraient être renouvelés dans les années à venir.

MAZDA

La société japonaise Mazda 7261.T a fait équipe en octobre avec Changan Mazda Automobile, sa coentreprise 50/50 avec le constructeur automobile chinois Changan 000625.SZ . Mazda fait également partie d'un autre pool constitué au début de cette année autour de Tesla TSLA.O .

NISSAN

Plus tôt en octobre, le japonais Nissan 7201.T s'est associé au géant chinois des véhicules électriques BYD

002594.SZ .

KG MOBILITY

Un autre pool a été formé fin septembre par le sud-coréen KG Mobility 003620.KS et le fabricant chinois de VE Xpeng

9868.HK .

TESLA

En janvier , Tesla a formé un pool avec Stellantis

STLAM.MI , Toyota 7203.T , Ford F.N , le fabricant chinois de VE Leapmotor 9863.HK , Mazda et Subaru 7270.T . Les sociétés japonaises Honda 7267.T et Suzuki 7269.T ont rejoint le pool en mars.

MERCEDES

Ce pool a également été formé en janvier pour inclure Mercedes MBGn.DE , Volvo Car VOLCARb.ST , le fabricant de VE Polestar A4N1y.F et Smart Automobile. Volvo Car et Polestar sont tous deux soutenus par le groupe chinois Geely GEELY.UL . Li Shufu, président de Geely, détient une participation de 9,69 % dans Mercedes, ce qui fait de lui le deuxième actionnaire du groupe après le groupe chinois BAIC 1958.HK . Smart Automobile est une coentreprise entre Mercedes et Geely.

PRÉVISIONS POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Selon le consultant AlixPartners, les VE ont représenté 12 % des ventes totales de véhicules légers en Europe l'année dernière et devraient atteindre 15 % cette année. Leur part de marché devrait passer à 24 % en 2027 et à 40 % à la fin de la décennie, selon AlixPartners.

(1 dollar = 0,8575 euro)