 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 241,11
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les constructeurs automobiles s'associent aux fabricants de VE pour éviter les amendes de l'UE sur les émissions
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la Factbox avec le nouveau pool annoncé lundi)

Les constructeurs automobiles ont formé des alliances pour les aider à éviter les lourdes amendes de l'Union européenne sur les émissions de carbone en achetant des crédits à des entreprises de véhicules électriques.

Plusieurs constructeurs automobiles historiques sont confrontés à des amendes potentielles, car la transition vers les VE en Europe s'est avérée plus lente que prévu au cours des dernières années.

Voici les détails de la réglementation et des alliances pour 2025, en date de lundi:

AMENDES

Les amendes de l'UE - qui, selon les constructeurs automobiles, pourraient atteindre 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars) - étaient initialement envisagées en fonction des niveaux d'émissions de carbone de 2025. En mars, cependant, la Commission européenne a cédé à la pression des constructeurs automobiles et a autorisé la conformité sur la base de leurs émissions moyennes sur la période 2025-2027 .

CHAMP D'APPLICATION

Tous les accords d'alliance actuels, identifiés par les noms de leurs "gestionnaires de pool", expireront à la fin de cette année. Ils devraient être renouvelés dans les années à venir.

MAZDA

La société japonaise Mazda 7261.T a fait équipe en octobre avec Changan Mazda Automobile, sa coentreprise 50/50 avec le constructeur automobile chinois Changan 000625.SZ . Mazda fait également partie d'un autre pool constitué au début de cette année autour de Tesla TSLA.O .

NISSAN

Plus tôt en octobre, le japonais Nissan 7201.T s'est associé au géant chinois des véhicules électriques BYD

002594.SZ .

KG MOBILITY

Un autre pool a été formé fin septembre par le sud-coréen KG Mobility 003620.KS et le fabricant chinois de VE Xpeng

9868.HK .

TESLA

En janvier , Tesla a formé un pool avec Stellantis

STLAM.MI , Toyota 7203.T , Ford F.N , le fabricant chinois de VE Leapmotor 9863.HK , Mazda et Subaru 7270.T . Les sociétés japonaises Honda 7267.T et Suzuki 7269.T ont rejoint le pool en mars.

MERCEDES

Ce pool a également été formé en janvier pour inclure Mercedes MBGn.DE , Volvo Car VOLCARb.ST , le fabricant de VE Polestar A4N1y.F et Smart Automobile. Volvo Car et Polestar sont tous deux soutenus par le groupe chinois Geely GEELY.UL . Li Shufu, président de Geely, détient une participation de 9,69 % dans Mercedes, ce qui fait de lui le deuxième actionnaire du groupe après le groupe chinois BAIC 1958.HK . Smart Automobile est une coentreprise entre Mercedes et Geely.

PRÉVISIONS POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Selon le consultant AlixPartners, les VE ont représenté 12 % des ventes totales de véhicules légers en Europe l'année dernière et devraient atteindre 15 % cette année. Leur part de marché devrait passer à 24 % en 2027 et à 40 % à la fin de la décennie, selon AlixPartners.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Environnement
Véhicules électriques

Valeurs associées

BAIC MOTOR -H-
0,220 EUR Tradegate -0,45%
FORD MOTOR
13,575 USD NYSE -1,84%
MAZDA MOTOR CORP
6,464 EUR Tradegate +0,84%
MERCEDES-BENZ GROUP
54,020 EUR XETRA +0,50%
NISSAN MOTOR CO
2,169 EUR Tradegate +3,38%
STELLANTIS
9,468 EUR MIL +0,24%
SUBARU
18,400 EUR Tradegate -1,08%
SUZUKI MOTOR
13,070 EUR Tradegate +0,89%
TESLA
446,1200 USD NASDAQ +2,86%
TOYOTA MOTOR
18,128 EUR Tradegate +2,77%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLVO CAR RG-B
3,000 EUR Tradegate +4,60%
VOLVO CAR RG-B
19,195 SEK LSE Intl -39,15%
XPENG RG-A
9,817 EUR Tradegate +3,33%
XPENG RG-A
11,1000 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank