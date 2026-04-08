Les constructeurs automobiles n'ont pas cherché à obtenir un allègement des droits de douane sur l'aluminium, selon un fonctionnaire de la Maison-Blanche

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(Remaniement de l'article pour remplacer les sources par la Maison Blanche; mise à jour de la date de l'article publié pour la première fois le mardi.)

Ford Motor F.N et d'autres constructeurs automobiles américains n'ont pas demandé d'allègement des droits de douane sur l'aluminium malgré les perturbations de l'approvisionnement causées par des incendies chez un fournisseur clé , a déclaré mercredi un responsable de la Maison Blanche.

"Bien que Ford et d'autres constructeurs automobiles aient soulevé des préoccupations en matière d'approvisionnement à la lumière de l'incident de Novelis, ils n'ont pas demandé d'allègement tarifaire à ce sujet de manière particulièrement prononcée", a déclaré le fonctionnaire.

Le WSJ avait rapporté mardi dernier que Ford et d'autres constructeurs automobiles américains avaient demandé à être exemptés des droits de douane sur l'aluminium afin de réduire les goulets d'étranglement après les incendies, et que le gouvernement américain avait rejeté ces demandes.

Ford n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'année dernière, deux incendies ont mis hors service l'usine d'Oswego du fournisseur d'aluminium Novelis . L'usine fournit des matériaux pour la lucrative gamme de camions F-150 de Ford.

Novelis fournit également plusieurs constructeurs automobiles, dont Stellantis STLAM.MI et General Motors

GM.N , mais Ford est un client majeur car ses camions utilisent une carrosserie en grande partie en aluminium.

Les incendies ont provoqué des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, ce qui a conduit Ford à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 . L'entreprise a déclaré que la production diminuerait de 100 000 camionnettes F-Series jusqu'à la fin de 2025 et coûterait à Ford jusqu'à 2 milliards de dollars.

Novelis a compensé la perte de production avec de l'aluminium provenant de ses usines en Corée du Sud et en Europe, mais le métal importé est soumis à des droits de douane de 50 % dans le cadre du nouveau régime tarifaire.