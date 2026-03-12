 Aller au contenu principal
Les constructeurs automobiles mondiaux enregistrent un impact de 70 milliards de dollars lié au recul des ambitions en matière de véhicules électriques
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter Honda, révision du décompte total, mise à jour du graphique) par Alessandro Parodi

Les constructeurs automobiles mondiaux ont enregistré plus de 70 milliards de dollars de dépréciations au cours de l'année écoulée, car ils réduisent leurs ambitions en matière de véhicules électriques sur un marché américain difficile sous le président Donald Trump, des guerres de prix en Chine et un mélange plus complexe de types de véhicules en Europe.

Le dernier en date à rejoindre la pile croissante est le japonais Honda 7267.T , qui a déclaré jeudi qu'il s'attendait à enregistrer une charge de 15,7 milliards de dollars au cours des prochaines années pour restructurer son activité EV.

Le directeur général Toshihiro Mibe a déclaré que le groupe se concentrerait sur les véhicules hybrides, faisant écho aux mesures prises par ses pairs Stellantis STLAM.MI , Ford F.N , General Motors GM.N et Volkswagen VOWG.DE , qui sont revenus sur leurs ambitions en matière de véhicules électriques ou ont lancé de nouveaux modèles à moteur à combustion.

Les constructeurs automobiles traditionnels ont du mal à suivre les nouveaux arrivants, en particulier en Chine , et ont édulcoré leurs objectifs d'électrification en Europe et en particulier aux États-Unis , un marché clé où la transition vers les VE s'est fortement ralentie.

HONDA

Le deuxième constructeur automobile japonais a déclaré le 12 mars qu'il s'attendait à perdre 2 500 milliards de yens (15,7 milliards de dollars) au cours des prochaines années en raison de l'abandon du développement de certains modèles de véhicules électriques prévus.

Il a ajouté qu'il s'attendait à perdre jusqu'à 570 milliards de yens au cours de l'année se terminant fin mars, alors qu'il prévoyait auparavant un bénéfice de 550 milliards de yens.

STELLANTIS

Le constructeur automobile franco-italien STLAM.MI a comptabilisé le 6 février son énorme dépréciation, la plus importante à ce jour, liée, selon lui, au remaniement de sa gamme de produits pour répondre à la demande des consommateurs et aux nouvelles réglementations en matière d'émissions aux États-Unis.

La dépréciation comprend des paiements d'environ 6,5 milliards d'euros qui devraient être effectués au cours des quatre prochaines années.

FORD MOTOR

L'entreprise de Dearborn, Michigan, F.N a déclaré en décembre qu'elle prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'elle supprimerait plusieurs modèles de véhicules électriques pour se concentrer sur les modèles à essence et les modèles hybrides.

GENERAL MOTORS

Le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes GM.N a déclaré en janvier qu'il prendrait une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques, y compris une charge de 4,2 milliards de dollars en espèces liée à l'annulation de contrats et à des règlements avec des fournisseurs.

VOLKSWAGEN/PORSCHE

Volkswagen VOWG.DE , le premier constructeur automobile européen, a déclaré en septembre dernier qu'il prendrait une charge de 5,1 milliards d'euros (6 milliards de dollars) à la suite d'une révision approfondie des produits de son unité Porsche P911_p.DE , qui a retardé certains modèles de véhicules électriques en faveur des hybrides et des voitures à moteur à combustion.

Cela inclut une charge de dépréciation d'environ 3,5 milliards de dollars.

(1 $ = 0,8477 euro) (1 $ = 158,6900 yens)

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,095 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
74,775 USD NYSE 0,00%
PORSCHE AG
36,940 EUR XETRA -1,41%
STELLANTIS
5,889 EUR MIL -1,42%
VOLKSWAGEN
92,600 EUR XETRA -0,70%
