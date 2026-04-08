Les constructeurs automobiles américains affirment que les règles proposées par l'UE pourraient empêcher les grands pick-up d'entrer en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte confirmée par l'association professionnelle de l'automobile et ajout de détails dans l'ensemble du document) par David Shepardson

Les constructeurs automobiles américains affirment que les règles envisagées par Bruxelles pourraient exclure des routes européennes les camionnettes de grande taille telles que la Ford F-150, la Chevy Silverado et la Ram 1500, selon une lettre dont Reuters a pris connaissance. Andrew Puzder, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, a déclaré au Financial Times que l'UE envisageait de modifier les règles de sécurité qui pourraient violer l'esprit de l'accord commercial conclu en août entre les États-Unis et l'UE si elles empêchaient certains véhicules américains d'être vendus en Europe.

La lettre de l'American Automotive Policy Council, qui représente General Motors GM.N , Ford F.N et Stellantis

STLAM.MI , a noté que l'UE a accepté en août de réduire ou d'éliminer les barrières non tarifaires et de fournir une reconnaissance mutuelle des normes automobiles dans le cadre de l'accord commercial avec l'administration Trump.

Le groupe a déclaré que les changements proposés au processus d'approbation individuelle des véhicules de l'UE dégraderaient l'accès des véhicules construits aux États-Unis envoyés en Europe. "Alors que la demande augmente pour certains types de véhicules que l'on ne trouve pas couramment dans l'UE, comme les gros pick-up, le programme IVA a été utilisé plus fréquemment pour ces véhicules ", peut-on lire dans la lettre.

Le groupe de constructeurs automobiles a noté qu'une alliance de groupes de sécurité et écologistes a fait pression sur l'UE "pour mettre fin à ce que l'on appelle les "failles" qui permettent aux gros pick-up "à l'américaine" d'être vendus en Europe".

Transport & Environment, le principal groupe européen de défense des transports et de l'énergie propres à but non lucratif, a déclaré que les gros pick-up et les SUV américains représentaient 7 000 ventes de véhicules dans l'UE en 2024. Le groupe a fait valoir qu'autoriser la vente d'un plus grand nombre de SUV et de pick-up américains "avec des normes de sécurité et de pollution de l'air bien moins strictes serait une trahison envers tous les citoyens de l'UE"