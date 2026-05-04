Les constructeurs automobiles allemands dans la ligne de mire de la dernière salve tarifaire de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des constructeurs automobiles allemands reculent de 2 % à 3 %

* Trump annonce que les droits de douane sur les importations automobiles seront portés à 25 %

* Cette mesure pénalise les constructeurs automobiles européens qui exportent vers les États-Unis

(Mise à jour des cours au paragraphe 2, du contexte au paragraphe 3, des estimations de Bernstein au paragraphe 6 et du commentaire d'ING aux paragraphes 9 et 10)

Les actions des constructeurs automobiles allemands ont chuté lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane sur les importations de voitures , qui passent de 15 % à 25 %, portant un nouveau coup dur à un secteur déjà mal en point.

L'indice paneuropéen des constructeurs automobiles et des équipementiers .SXAP reculait de 2,3 % à 10 h 46 GMT, tandis que les actions de Porsche P911_p.DE , BMW BMWG.DE , Mercedes-Benz MBGn.DE et Volkswagen VOWG_p.DE perdaient toutes entre 2 % et 3 %.

Trump a déclaré vendredi que l'UE n'avait pas respecté l'accord conclu l'année dernière entre Washington et Bruxelles, qui réduisait les droits de douane sur les importations automobiles à 15 %. La mise en œuvre par l'Union a été lente et ne devrait pas être achevée avant juin.

L'annonce de ces droits de douane, qui, selon Trump, forcerait les entreprises européennes à délocaliser plus rapidement leur production aux États-Unis, remet désormais en cause cet accord et a suscité de vives critiques de la part des responsables politiques et des associations professionnelles européens.

UNE HAUSSE DES DROITS DE DOUANE AGRAVERAIT LA SITUATION DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ALLEMANDS

Des droits de douane supplémentaires affaibliraient encore davantage la position des constructeurs automobiles haut de gamme allemands, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive, soulignant qu'Audi et Porsche figuraient parmi les entreprises les plus exposées en raison de l'absence d'usines de production aux États-Unis.

Il a déclaré s'attendre à ce que "2026 soit une nouvelle année marquée par des avertissements sur les résultats suite à cette annonce".

Bernstein Research estime que les 10 points de pourcentage supplémentaires de droits de douane coûteraient aux constructeurs automobiles allemands environ 2,6 milliards d'euros (3,05 milliards de dollars) de bénéfice d'exploitation cette année. Les constructeurs tenteraient probablement de compenser une partie de cette charge par une hausse des prix, a-t-il ajouté.

Le secteur automobile allemand, fortement dépendant des exportations, est déjà sous pression en raison de l'affaiblissement de la demande en Chine, du ralentissement de la croissance mondiale ainsi que de la hausse des coûts des intrants et de la main-d'œuvre.

À lui seul, le groupe Volkswagen, qui comprend les marques Audi et Porsche, a subi une perte de 4 milliards d'euros due aux droits de douane américains en 2025.

Le suédois Volvo Cars VOLCARb.ST , dont les actions ont reculé de 0,2 %, a déclaré qu'il était trop tôt pour se prononcer sur les implications possibles de la hausse des droits de douane.

Rico Luman, économiste senior chez ING Research, a fait remarquer que Trump avait régulièrement utilisé les menaces de droits de douane comme tactique de transactions, mais qu'il ne les avait pas toujours mises à exécution.

"Le processus d'adoption et de législation de l'UE prend généralement beaucoup de temps. La menace tarifaire brandie pourrait toutefois inciter le Parlement européen et le Conseil à accélérer l'adoption formelle", a-t-il déclaré.

($1 = 0,8532 euro)