Les constructeurs américains de maisons grimpent après la publication d'un rapport sur les "maisons Trump"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions des constructeurs américains d'habitations augmentent dans la matinée ** Les constructeurs de maisons américains travaillent sur une proposition pour développer près d'un million de "maisons Trump", selon Bloomberg News

** Parmi les constructeurs de maisons, Lennar LEN.N augmente de 7% et D.R. Horton DHI.N de 6,5%

** Pultegroup PHM.N , KB Home KBH.N , Taylor Morrison

TMHC.N , Toll Brothers TOL.N et NVR Inc NVR.N sont également en hausse de 4 % à 6,6 %

** Indice PHLX Housing .HGX en hausse de 4,2%