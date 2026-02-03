Les constructeurs américains de maisons grimpent après la publication d'un rapport sur les "maisons Trump"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 février - ** Les actions des constructeurs américains d'habitations augmentent dans la matinée ** Les constructeurs de maisons américains travaillent sur une proposition pour développer près d'un million de "maisons Trump", selon Bloomberg News
** Parmi les constructeurs de maisons, Lennar LEN.N augmente de 7% et D.R. Horton DHI.N de 6,5%
** Pultegroup PHM.N , KB Home KBH.N , Taylor Morrison
TMHC.N , Toll Brothers TOL.N et NVR Inc NVR.N sont également en hausse de 4 % à 6,6 %
** Indice PHLX Housing .HGX en hausse de 4,2%
