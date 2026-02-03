 Aller au contenu principal
Les constructeurs américains de maisons grimpent après la publication d'un rapport sur les "maisons Trump"
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions des constructeurs américains d'habitations augmentent dans la matinée ** Les constructeurs de maisons américains travaillent sur une proposition pour développer près d'un million de "maisons Trump", selon Bloomberg News

** Parmi les constructeurs de maisons, Lennar LEN.N augmente de 7% et D.R. Horton DHI.N de 6,5%

** Pultegroup PHM.N , KB Home KBH.N , Taylor Morrison

TMHC.N , Toll Brothers TOL.N et NVR Inc NVR.N sont également en hausse de 4 % à 6,6 %

** Indice PHLX Housing .HGX en hausse de 4,2%

Valeurs associées

D R HORTON
155,950 USD NYSE +4,17%
KB HOME
59,715 USD NYSE +3,78%
LENNAR RG-A
113,590 USD NYSE +4,42%
NVR
7 864,970 USD NYSE +1,90%
PULTEGROUP
131,800 USD NYSE +3,73%
TAYLOR MORR HOME
64,073 USD NYSE +3,93%
TOLL BROTHERS IN
147,285 USD NYSE +1,24%
