Les constructeurs américains de maisons grimpent alors que les paris sur des baisses de taux bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions des constructeurs de maisons sensibles aux taux d'intérêt grimpent vendredi, alors que les espoirs de réduction des taux augmentent ** Les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa prochaine réunion en décembre passent à environ 75 %, contre 39 % jeudi, selon l'outil FedWatch du CME

** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a progressé de 5,4%, enregistrant sa plus forte progression en un jour depuis quatre mois, avec notamment D.R. Horton DHI.N en hausse de 6 %, Lennar LEN.N de 5 % et Pultegroup PHM.N de 5 %

** Le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR chute à environ 4,08% en raison de la volatilité des marchés boursiers et des commentaires accommodants du président de la Fed de New York, John Williams US/

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une réduction des taux hypothécaires, ce qui pourrait profiter aux constructeurs de maisons en rendant les maisons plus abordables pour les consommateurs

** L'indice PHLX de l'immobilier .HGX a augmenté de 4 % vendredi

** Les détaillants de produits de rénovation Home Depot

HD.N et Lowe's LOW.N ont augmenté respectivement de 3 % et 2 % sur la séance, tandis que Builders FirstSource BLDR.N a augmenté de plus de 5 %