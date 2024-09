Les constructeurs américains attendus en baisse dans le sillage de Stellantis

(AOF) - Ford et General Motors sont attendus en baisse de plus de 3% et 4% respectivement en pré-marché à Wall Street après l’avertissement sur résultats publié par Stellantis, maison mère de Chrysler, acteur important du secteur au Etats-Unis. Tesla est pour sa part attendu en recul de 0,75%. " La détérioration du contexte automobile mondial est marquée par une prévision de marché 2024 en baisse par rapport au début de l'année, alors même que la concurrence s'est intensifiée en raison de l'augmentation de l'offre et d'une concurrence chinoise accrue ", a notamment expliqué Stellantis.