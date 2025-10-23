Les consommateurs réclament 2,36 milliards de dollars à Google après le verdict sur la protection de la vie privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Les utilisateurs américains de Google qui ont obtenu le mois dernier un verdict de 425 millions de dollars du jury dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée ont demandé à un juge fédéral de forcer l'unité Alphabet GOOGL.O à renoncer à 2,36 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires.

Dans un document déposé mercredi au tribunal , les consommateurs ont qualifié ce montant d'"approximation prudente" des gains prétendument mal acquis par Google après que le jury a conclu que l'entreprise avait secrètement recueilli des données sur l'activité des applications de millions d'utilisateurs qui avaient désactivé une fonction de suivi de leur compte.

"Le jury a conclu que le comportement de Google était très offensant, préjudiciable et sans consentement", ont déclaré les consommateurs au juge en chef du district de San Francisco, Richard Seeborg, qui doit décider si la restitution des bénéfices est autorisée et nécessaire dans cette affaire.

GOOGLE A NIÉ AVOIR COMMIS DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES ET A DÉCLARÉ QU'IL FERAIT APPEL

Les plaignants ont qualifié le verdict de 425 millions de dollars de dommages et intérêts de "clairement insuffisant pour remédier au préjudice permanent et irréparable que le comportement de Google continue d'infliger."

Google et les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Google a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il ferait appel. Il a affirmé que les données collectées étaient anonymes et que ses outils de protection de la vie privée permettaient aux utilisateurs de contrôler leurs données.

Selon le procès intenté en 2020, Google aurait accédé pendant huit ans aux appareils mobiles des utilisateurs pour collecter, enregistrer et utiliser leurs données, violant ainsi les garanties de confidentialité dans le cadre d'un paramètre de compte appelé "Web & App Activity" (activité Web et applications).

Le jury a jugé Google responsable de deux des trois plaintes relatives à la protection de la vie privée déposées par les plaignants, qui réclamaient plus de 31 milliards de dollars de dommages-intérêts lors du procès.

Malgré le verdict, Google n'a pas modifié ses informations sur la protection de la vie privée ni ses pratiques en matière de collecte de données, ont déclaré les plaignants.

Mercredi, Google a demandé à Seeborg de décertifier la classe des 98 millions d'utilisateurs et des 174 millions d'appareils, arguant que les réclamations dépendent de facteurs individuels tels que l'utilisation de l'application et les attentes de l'utilisateur. Google a également demandé au juge d'annuler le verdict, en invoquant l'absence de questions communes.