Les consommateurs américains se débarrassent de la morosité économique en dépensant en ligne

Les dépenses en ligne pour le Black Friday ont augmenté de 9 % par rapport à l'année dernière

Les acheteurs en ligne fortunés stimulent la croissance des ventes du Cyber Monday

Les consommateurs à faible revenu ont cherché à faire des affaires chez Walmart et Target

Les consommateurs américains se sont débarrassés de leurs inquiétudes sur l'économie après leur repas de Thanksgiving et se sont lancés dans une frénésie d'achats en ligne de 23,6 milliards de dollars sur trois jours, dépassant les attentes des analystes, donnant ainsi le coup d'envoi de la saison des fêtes de fin d'année.

Adobe Analytics a déclaré que les dépenses en ligne du lundi se sont élevées à 9,1 milliards de dollars de minuit à 18 h 30 (heure de l'Est) (2330 GMT), soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année dernière. Adobe prévoit qu'avant la fin du Cyber Monday, les consommateurs dépenseront entre 13,9 et 14,2 milliards de dollars en ligne, ce qui porterait les dépenses en ligne à environ 43,7 milliards de dollars pour la période de cinq jours incluant Thanksgiving.

Les attentes étaient mitigées à l'approche du week-end de vacances, en raison de la faible confiance des consommateurs et de l'inflation alimentée par les droits de douane. Pourtant, les consommateurs aisés ont dépensé sans compter, tandis que d'autres ont fait de la place dans leur budget serré pour acheter des cadeaux à leurs proches. Les rabais importants ont contribué à séduire les acheteurs, et certains Américains se sont même endettés à court terme pour acheter des cadeaux.

Adobe prévoit que les Américains dépenseront jusqu'à 6,3 % de plus en ligne que lors du Cyber Monday de l'année dernière, qui est traditionnellement la plus grande journée d'achat en ligne du pays.

Selon Mark Mathews, économiste en chef de la National Retail Federation, les consommateurs ont "dépensé leur portefeuille, mais pas leur esprit". Malgré la récente fermeture du gouvernement américain et la faible confiance des consommateurs , il a ajouté que d'autres indicateurs tels que la croissance des salaires restent solides.

Les dépenses en ligne des Américains lors du Black Friday ont atteint le chiffre record de 11,8 milliards de dollars, selon Adobe, qui suit les visites des acheteurs sur les sites web de vente au détail en ligne.

Mais le malaise des consommateurs se manifeste d'autres manières.

Les analystes de Kantar, qui mènent des enquêtes auprès des acheteurs et visitent les magasins, ont déclaré que les consommateurs ont fait moins d'achats impulsifs cette année, tandis que les affiches dans les magasins de briques et de mortier comme Walmart WMT.N et Target TGT.N contenaient un langage plus clair, plus spécifique et plus détaillé que d'habitude au sujet des réductions.

Selon Rachel Dalton, responsable des études sur la vente au détail chez Kantar, cela reflète le fait que les acheteurs étaient "sur le qui-vive" pour éviter d'être trompés sur les offres du Black Friday. Elle a ajouté que les grandes enseignes comme Amazon AMZN.O offraient plus de réductions que d'habitude sur des articles à prix élevé comme les gadgets technologiques, ce qui suggère que même les consommateurs aisés sont de plus en plus attentifs aux prix.

PLUS DE REMISES

Certains magasins ont étendu les remises du vendredi noir à des articles qu'ils n'auraient normalement pas vendus, comme les articles ménagers essentiels, a déclaré Jack O'Leary, responsable de la réflexion sur le commerce électronique au sein de la société de renseignements sur les consommateurs NielsenIQ.

Amazon proposait des remises sur des articles plus coûteux, comme les écouteurs et les ordinateurs, et sur des articles de première nécessité, comme les piles. "Nous proposons des réductions de 30, 50 ou 60 %", a déclaré J. Ofori Agboka, vice-président d'Amazon chargé de l'expérience des consommateurs et de la technologie. "Les gens peuvent s'en donner à cœur joie."

Les premières données suggèrent que les consommateurs les plus aisés ont dépensé plus librement, a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef pour la vente au détail auprès de la société d'études de consommation Circana. Les acheteurs à faible revenu, qui ont reçu des fonds de relance du gouvernement pendant la pandémie, ont dépensé ces fonds, a noté M. Mathews de la NRF.

La croissance globale des dépenses en ligne pour les fêtes de fin d'année a ralenti depuis la pandémie. Les données d'Adobe montrent une croissance à un chiffre pour chacune des cinq dernières années, après une croissance à deux chiffres chaque année entre 2015 et 2020.

ACHETER MAINTENANT, PAYER PLUS TARD

Avec le resserrement des finances, les services de prêt à court terme comme Affirm AFRM.O et Klarna KLAR.N ont gagné en popularité.

CivicScience, une société de recherche qui intègre des enquêtes de consommation dans des sites web d'information et de style de vie, a constaté que 38 % des personnes interrogées ont utilisé des services "buy-now-pay-later" (BNPL) pour au moins un achat pendant le week-end du Black Friday - la majorité d'entre elles étant des jeunes et des acheteurs à faible revenu.

Les données d'Adobe montrent que l'utilisation des services BNPL pour le Black Friday a augmenté de 9 % par rapport à l'année dernière. Pour le Cyber Monday, Adobe s'attend à ce qu'elle dépasse le milliard de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière. Les consommateurs ont également beaucoup utilisé les chatbots et autres fonctions d'IA pour comparer les prix et obtenir des remises. Selon Adobe, le trafic des sites de vente au détail américains induit par l'IA devrait être multiplié par huit par rapport à l'année dernière, alors que les compagnons d'achat pilotés par l'IA tels que Sparky de Walmart ou Rufus d'Amazon n'existaient pas encore.

CivicScience a constaté que 40 % des personnes interrogées au cours du week-end ont utilisé des outils d'IA pour faciliter leurs achats ou leurs décisions d'achat. Parmi les utilisateurs sérieux - ceux qui l'ont utilisé pour plusieurs articles - 87 % avaient moins de 45 ans, selon CivicScience.